Popüler Telefon Modeli İçin Android 16 Güncellemesi Sunuldu!

Android dünyasından yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Google'ın yeni işletim sistemi Android 16 için akıllı telefon üreticilerinin yoğun mesaisi sürüyor. Samsung, Xiaomi, Redmi ve POCO gibi dev markalar, pek çok model için güncellemeyi dağıtmaya başladı bile.

Bu üreticiler arasına son olarak Honor da katıldı. Şirket, Magic 7 Pro modeli için Android 16 Beta 3 sürümünü yayımladı. İşte detaylar!

Honor Magic 7 Pro İçin Android 16 Beta 3 Güncellemesi Sunuldu

Şu anda geliştirici önizlemesi olarak yayımlanan Android 16 Beta 3, herkes tarafından indirilemiyor. Yalnızca geliştiriciler ve özel erişime sahip kullanıcılar erişebiliyor.

Honor Magic 7 Pro, Android 16 Beta 3 güncellemesini alan ilk akıllı telefon modellerinden biri oldu. Öte yandan Google, Beta 4 sürümünü de yayımlamış durumda. Bu sürüm, kararlı versiyon öncesindeki son beta olarak dikkat çekiyor. Haziran ayında ise Android 16’nın nihai sürümünün tüm kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

Android 16 Yenilikleri

Yeni hızlı ayarlar ve bildirim paneli (yarım ekran açılır tasarım)

Arayüzde sadeleştirme ve Material 3 Expressive tasarım dili

Yenilenmiş ses seviyesi kontrolleri ve bulanık arka plan efekti

Ultra HDR ve HEIC desteği ile gelişmiş fotoğraf kalitesi

Yeni APV video codec ile profesyonel video kayıt imkanı

Bluetooth LE Audio ve Auracast ile çoklu cihaza ses yayını

Bildirim “cooldown” özelliği: Çoklu bildirimin sesi otomatik düşer

Privacy Sandbox: Daha güvenli ve anonim reklam takibi

Yerel ağ (local network) erişim kontrolleri ile artırılmış güvenlik

Kritik ayarlar için ek kimlik doğrulama

Geliştiricilere büyük ekran uyumlu uygulama geliştirme zorunluluğu

Katlanabilir cihazlar için optimize edilmiş uygulama desteği

Geliştirilmiş ekran paylaşımı ve pencere kontrolü

Health Connect ile sağlık verilerini yönetme ve uygulama entegrasyonu

Gelişmiş fotoğraf ve medya seçici (Google Fotoğraflar entegrasyonu)

Google Gemini entegrasyonu: daha akıllı asistan deneyimi

Uyarlanabilir Karanlık Mod 2.0: Kullanıma göre dinamik kararma

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