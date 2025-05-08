Popüler Telefon Modeli İçin Android 16 Güncellemesi Sunuldu!
Android akıllı telefon devi Honor, Magic 7 Pro için Android 16 Beta 3 güncellemesini yayımladı. Peki Android 16 neler getiriyor? İşte ayrıntılar!
Android dünyasından yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Google'ın yeni işletim sistemi Android 16 için akıllı telefon üreticilerinin yoğun mesaisi sürüyor. Samsung, Xiaomi, Redmi ve POCO gibi dev markalar, pek çok model için güncellemeyi dağıtmaya başladı bile.
Bu üreticiler arasına son olarak Honor da katıldı. Şirket, Magic 7 Pro modeli için Android 16 Beta 3 sürümünü yayımladı. İşte detaylar!
Honor Magic 7 Pro İçin Android 16 Beta 3 Güncellemesi Sunuldu
Şu anda geliştirici önizlemesi olarak yayımlanan Android 16 Beta 3, herkes tarafından indirilemiyor. Yalnızca geliştiriciler ve özel erişime sahip kullanıcılar erişebiliyor.
Honor Magic 7 Pro, Android 16 Beta 3 güncellemesini alan ilk akıllı telefon modellerinden biri oldu. Öte yandan Google, Beta 4 sürümünü de yayımlamış durumda. Bu sürüm, kararlı versiyon öncesindeki son beta olarak dikkat çekiyor. Haziran ayında ise Android 16’nın nihai sürümünün tüm kullanıcılarla buluşması bekleniyor.
Android 16 Yenilikleri
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Yeni hızlı ayarlar ve bildirim paneli (yarım ekran açılır tasarım)
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Arayüzde sadeleştirme ve Material 3 Expressive tasarım dili
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Yenilenmiş ses seviyesi kontrolleri ve bulanık arka plan efekti
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Ultra HDR ve HEIC desteği ile gelişmiş fotoğraf kalitesi
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Yeni APV video codec ile profesyonel video kayıt imkanı
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Bluetooth LE Audio ve Auracast ile çoklu cihaza ses yayını
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Bildirim “cooldown” özelliği: Çoklu bildirimin sesi otomatik düşer
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Privacy Sandbox: Daha güvenli ve anonim reklam takibi
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Yerel ağ (local network) erişim kontrolleri ile artırılmış güvenlik
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Kritik ayarlar için ek kimlik doğrulama
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Geliştiricilere büyük ekran uyumlu uygulama geliştirme zorunluluğu
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Katlanabilir cihazlar için optimize edilmiş uygulama desteği
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Geliştirilmiş ekran paylaşımı ve pencere kontrolü
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Health Connect ile sağlık verilerini yönetme ve uygulama entegrasyonu
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Gelişmiş fotoğraf ve medya seçici (Google Fotoğraflar entegrasyonu)
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Google Gemini entegrasyonu: daha akıllı asistan deneyimi
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Uyarlanabilir Karanlık Mod 2.0: Kullanıma göre dinamik kararma
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