Honor'dan Mini Android Telefon Geliyor: İşte Özellikleri!

Honor 400 ve 400 Pro modellerinin duyurusunu gerçekleştiren Honor'un uzun süredir üzerinde çalıştığı bir seri daha var: Magic 8. Çin'den gelen yeni söylentilere göre Honor Magic 8 ve Magic 8 Pro modellerine Magic 8 Mini modeli de eşlik edecek.

Honor Magic 8 Mini Geliyor!

Mini denildiğinde birçok kişinin aklına iPhone 12 Mini ve iPhone 13 Mini modelleri geliyor. 5.4 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan bu modeller beklenilen ilgiyi görmediği için "Mini" serisinin üretimine son verildi. Honor'un bu yeni modeli ile Android cephesinde uzun süre sonra tekrar Mini ekine sahip bir telefon göreceğiz.

Honor Magic 8 Mini, 6.3 inç büyüklüğünde ekrana sahip olacak ve MediaTek'in yakında çıkacak olan Dimensity 9500 işlemcisinden güç alacak. Standart model yani Magic 8 ise 6.58 inç büyüklüğünde ekrana sahip olacak ve Snapdragon 8 Elite 2 işlemciden güç alacak.

6.7 inç ekranla gelmesini beklediğimiz Pro modeli de aynı işlemciye ev sahipliği yapacak. Magic 7 ve Magic 7 Pro modelleri geçen yıl Ekim ayının sonunda duyuruldu ve Kasım ayında piyasaya sürüldü.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2'nin Eylül ayı sonunda duyurulmasıyla Magic 8 için zaman çizelgesi değişebilir ve Magic 8, Magic 8 Pro ve Magic 8 Mini'nin Ekim ayı başında resmiyet kazanıp ayın ilerleyen zamanlarında piyasaya sürüldüğünü görebiliriz.

Honor'un son dönemde piyasaya sürdüğü telefonlarda favoriniz hangisi? Yorumlara yazmayı unutmayın...