Honor'un İlk Katlanabilir Telefonu Yolda: Rakiplerini Ezip Geçecek Devasa Ekran!
Honor’un ilk katlanabilir telefonu Magic Flip’i benzerlerinden farklı kılacak büyük bir özelliği olduğu söylendi. İşte detaylar!
Honor’un Çin pazarı için kapaklı katlanabilir bir telefon olan Honor Magic Flip üzerinde çalışmaya devam ediyor. Yaklaşık 1 yıldır cihazla ilgili gerçekleşmeyen birçok söylenti ortaya çıktı ancak Honor daha sonra tam tarih vermese de cihazı bu yılın sonlarında piyasaya sürmeyi planladıklarını doğruladı.
Yine yakın zamanda Honor Magic Flip ile ilgili çıkan bir söylentiye göre ilk Honor kapaklı telefon, rakipleri arasında en büyük harici ekrana sahip olacak. İşte bu iddia ilgili detaylar…
Honor Magic Flip’in Ekran Boyutu Ne Kadar Olacak?
Kullanıcıların ilk Honor kapaklı telefondan birçok beklentisi var. Rapora göre ise cihazın öne çıkan ana özelliklerinden biri harici ekranı olması. Şimdiye kadar da kapaklı telefonlar arasından en büyük harici ekrana sahip olacak.
Honor'un kapaklı telefonunun harici ekranının büyük olacağı bilinse de tam boyutu henüz bilinmiyor. Haliyle büyük bir harici ekranın ne kadar kullanışlı olup olmayacağı da merak edilenler arasında.
En Ucuz Katlanabilir Telefon: Nubia Flip 5G Özellikleri ve Fiyatı
İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC) etkinliğinde Nubia marka yeni katlanabilir telefon modeli tanıtıldı.
Ayrıca, Tabletlere göre cepte kolay taşınma avantajı bulunan katlamalı telefonu, büyük harici ekranın olumsuz yönde etkileyebileceği de konuşulanlar arasında yer alıyor. Tabii ki, cihaz piyasaya sürüldüğünde bahsedilen büyük ekranın olumlu ve olumsuz sonuçları ortaya çıkacaktır.