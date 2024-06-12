Tanıtıma Saatler Kala: Honor Magic V Flip Özellikleri Sızdırıldı!

Honor’un ilk flip tarzı katlanabilir ekran telefonu Magic V Flip, 13 Haziran'da Çin'de piyasaya sürülecek. Cihazın konfigürasyonları ve renkleri onaylanmış olsa da, hangi işlemciden güç alacağına dair bilgiye sahip değildik.

Honor Magic V Flip Özellikleri Nasıl Olacak?

LRA-AN00 model numaralı cihazın Geekbench performans testinde boy göstermesi işlemci hakkında bilgi sahibi olmamızı sağladı. Geekbench'e baktığımızda cihazın Qualcomm SM8475 işlemciden güç aldığını görüyoruz.

İşlemcinin model numarası ve CPU yapılandırması, bu işlemcinin Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 olduğunu gösteriyor. 12 GB RAM'e sahip olan cihaz tek çekirdek testinden 1732, çoklu çekirdek testinden ise 4431 puan alıyor.

256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği ile gelecek olan Honor Magic V Flip, 66W hızlı şarjı destekleyen 4800 mAh bataryaya sahip olacak.

50 Megapiksel ana kameranın liderlik ettiği çift kamera kurulumuna ve üç renk seçeneğine sahip olması beklenen telefonun detayları yarın yani 13 Haziran'da gün yüzüne çıkacak.