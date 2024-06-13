Honor Magic V Flip Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Magic V serisiyle katlanabilir akıllı telefon pazarının önemli bir oyuncusu olan Honor ilk kapaklı katlanabilir modeli Magic V Flip ile yeni bir sayfa daha açtı. İşte tüm detayları ile Honor Magic V Flip özellikleri ve fiyatı!

Honor Magic V Flip Özellikleri ve Fiyatı

Magic V Flip'in ana ekranı 6.8 inç büyüklüğünde ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. 3000 nit parlaklığa ulaşabilen ve Full HD+ çözünürlük sunan bu ekran, Dolby Vision desteğinin yanı sıra BT.2022 renk gamının yüzde 92'sini kapsıyor.

4 inçlik LTPO OLED kapak ekranı cihazın en dikkat çekici yönlerinden birisi. 1092x1200 piksel çözünürlüğe sahip olan bu ekran, 120 Hz yenileme hızı sunarken 1600 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Bir uygulamayı kapak ekranında görüntülerken doğrudan ana ekrana geçiş yapabiliyorsunuz.

Kapalıyken 14,89 mm, açık haldeyken 7,5 mm kalınlığında olan Magic V Flip gücünü Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciden alıyor. 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı sunan telefonun başlangıç modelinde 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunuyor.

Magic V Flip'in arka tarafında OIS ile güçlendirilen 50 Megapiksel ana (Sony IMX906) ve 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Otomatik odaklama özelliğine sahip olan IMX816 ön kamera, ana kamera ile benzer şekilde 50 Megapiksel çözünürlüğünde.

Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 arayüzü ile kutudan çıkan telefon, 66W hızlı şarj desteğine sahip olan 4800 mAh'lık bir batarya ile geliyor.

İris Siyahı, Kamelya Beyazı ve Şampanya Pembesi olmak üzere üç renk seçeneği ile gelen telefonun başlangıç modeli 690 dolar fiyat etiketine sahip. 16 GB RAM ve 1 TB depolama modelinin fiyatı ise 827 dolar seviyesinde.