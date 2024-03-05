Honor Magic V2 Katlanabilir Telefon Modeli Tanıtıldı: Türkiye Fiyatı Belli Oldu!

Eylül ayında katlanabilir akıllı telefon Honor Magic V2 duyurulmuştu. Bugün de katlanabilir telefon pazarına dahil olan Magic V2'nin Türkiye lansmanı gerçekleşti. Galaxy Z Fold 5'in yeni rakibi olarak görülen telefonun fiyatı biraz tuzlu olsa da özellik açısından oldukça güçlü bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor.

Honor Magic V2 Özellikleri

6.43 inç ve 2376x1060 piksel çözünürlüğe sahip olan ekran 120 Hz ekran yenileme hızıyla birlikte geliyor. OLED ekrana sahip Honor Magic V2'nin iç kısmında yer alan katlanabilir ekran büyüklüğü ise 7.92 inç ve 2344x2156 piksel çözünürlük sunuyor.

Her iki ekranda da aynı selfie kamerası yer alıyor ve bu kameranın çözünürlüğü 16 MP olmanın yanı sıra dahili ultra geniş açı sunuyor. Android 13 tabanlı MagicOS 7.2 arayüzle gelen yeni katlanabilir akıllı telefon modeli, hafif titanyum malzemeden üretiliyor.

Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alan telefon, 66W hızlı şarj desteğine ve 5000 mAh kapasiteli bataryaya sahip. Su damlası şeklinde dizayn edilen menteşe tasarımı oldukça dikkat çekiyor ve ekranın katlanabilir yapısından kaynaklı herhangi bir kırıştırma yapmadığı da aktarılan bilgiler arasında.

Arka kamera: 50 MP + 50 MP + 20 MP

Ön kamera: 16 MP

RAM: 16 GB

Depolama: 1 TB'a kadar

Batarya: 5000 mAh

İşletim Sistemi: Android 13 tabanlı MagicOS 7.2

Honor Magic V2 Fiyatları

16 GB RAM ve 512 GB depolama alan seçeneği ile gelen telefon modelinin Türkiye satış fiyatı 69.999 TL olarak belirlendi.