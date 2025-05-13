Bu Telefon Powerbank ile Yarışır! Honor Magic V5 Batarya Kapasitesi ve Şarj Hızı Netleşti
Honor'un merakla beklenen yeni Magic V5 modeli için önemli bir gelişme yaşandı. Öyle ki batarya kapasitesi ve şarj hızı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar!
Android pazarının önde gelen üreticilerinden Honor, yakında Magic V5 modeli ile karşımıza çıkacak. Aslında Magic V4'ün piyasaya sürülmesi bekleniyordu ancak şirketin bu modeli atlayacağı iddia ediliyor.
Son olarak Magic V5 ile ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Öyle ki akıllı telefon, MIT ve 3C platformlarında listelendi. Böylelikle cihazın batarya kapasitesi ve şarj hızı netleşti.
Honor Magic V5, Daha Yüksek Batarya ile Gelecek
Gelen bilgilere göre Magic V5, 6000 mAh’yi aşan yüksek kapasiteli bir batarya ile kullanıcıların karşısına çıkacak. MBH-AN10 model numarasına sahip telefon, tıpkı önceki Magic V modelleri gibi 66W kablolu şarj desteğine sahip olacak.
Honor’un Magic V4'ü atlamasının sebebi ise Çin kültüründe 4 rakamının uğursuz kabul edilmesi. Bu nedenle şirket, doğrudan Magic V5 ismiyle devam edecek. Benzer bir yaklaşımı daha önce de pek çok Çinli akıllı telefon üreticisinde görmüştük.
Beklenen Honor Magic V5 Özellikleri
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Batarya: 6.000 mAh üzerinde (5.950 mAh nominal kapasite, çift hücre: 2.070 + 3.880 mAh)
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Şarj Desteği: 66W hızlı şarj
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İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 veya Elite Edition
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Kapak Ekranı: 6.45 inç, 120Hz LTPO OLED
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İç Ekran: 8 inç, 2K çözünürlük, 120Hz LTPO OLED
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Parmak İzi Okuyucu: Yan tarafa monte edilmiş
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Dayanıklılık: IPX8 suya dayanıklılık
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Yazılım: Android 14 tabanlı MagicOS
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Tasarım: Ultra ince ve hafif katlanabilir yapı
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Honor Magic V5 modelinden beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.