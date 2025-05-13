Bu Telefon Powerbank ile Yarışır! Honor Magic V5 Batarya Kapasitesi ve Şarj Hızı Netleşti

Android pazarının önde gelen üreticilerinden Honor, yakında Magic V5 modeli ile karşımıza çıkacak. Aslında Magic V4'ün piyasaya sürülmesi bekleniyordu ancak şirketin bu modeli atlayacağı iddia ediliyor.

Son olarak Magic V5 ile ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Öyle ki akıllı telefon, MIT ve 3C platformlarında listelendi. Böylelikle cihazın batarya kapasitesi ve şarj hızı netleşti.

Honor Magic V5, Daha Yüksek Batarya ile Gelecek

Gelen bilgilere göre Magic V5, 6000 mAh’yi aşan yüksek kapasiteli bir batarya ile kullanıcıların karşısına çıkacak. MBH-AN10 model numarasına sahip telefon, tıpkı önceki Magic V modelleri gibi 66W kablolu şarj desteğine sahip olacak.

Honor’un Magic V4'ü atlamasının sebebi ise Çin kültüründe 4 rakamının uğursuz kabul edilmesi. Bu nedenle şirket, doğrudan Magic V5 ismiyle devam edecek. Benzer bir yaklaşımı daha önce de pek çok Çinli akıllı telefon üreticisinde görmüştük.

Beklenen Honor Magic V5 Özellikleri

Batarya : 6.000 mAh üzerinde (5.950 mAh nominal kapasite, çift hücre: 2.070 + 3.880 mAh)

Şarj Desteği : 66W hızlı şarj

İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 veya Elite Edition

Kapak Ekranı : 6.45 inç, 120Hz LTPO OLED

İç Ekran : 8 inç, 2K çözünürlük, 120Hz LTPO OLED

Parmak İzi Okuyucu : Yan tarafa monte edilmiş

Dayanıklılık : IPX8 suya dayanıklılık

Yazılım : Android 14 tabanlı MagicOS

Tasarım: Ultra ince ve hafif katlanabilir yapı

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Honor Magic V5 modelinden beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.