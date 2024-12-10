Apple MacBook'a Dişli Rakip: Yeni Honor MagicBook Art 14 Snapdragon Satışa Sunuldu!

Uygun fiyatlı olmasının yanı sıra hiç de fena olmayan özelliklere sahip akıllı telefonlarıyla tanıdığımız Honor, bir süredir dizüstü bilgisayar pazarında da güçlü cihazlarıyla adından söz ettiriyor. Çinli şirket, son olarak Snapdragon işlemcisiyle dikkat çeken yeni bir laptop modelini piyasaya sürdü.

Marka, güçlü Snapdragon işlemcisini sevilen MagicBook Art 14 modeli ile birleştirdiği yeni MagicBook Art 14 Snapdragon modelini tanıtıldıktan birkaç gün sonra küresel pazarda satışa sundu. İşte kompakt tasarımı ve güçlü donanımıyla Apple'ın MacBook'una rakip olacak yeni bilgisayarın özellikleri:

Honor MagicBook Art 14 Snapdragon Özellikleri

Yeni MagicBook Art 14 Snapdragon, 14.6 inç boyutunda, 3.1K çözünürlüklü ve yüzde 97 ekran-gövde oranı sunan bir panele sahip. İnce yapısına rağmen kasasında oldukça dayanıklı bir bataryayı bünyesinde bulunduran cihaz, Honor OS Turbo 3.0 teknolojisi ile birlikte tek şarjda 15 saatten fazla 1080p video izlenmesine imkan tanıyor.

1 kilogram ağırlığı ve 10 mm kalınlık derecesi ile oldukça kompakt bir tasarıma ev sahipliği yapan MagicBook Art 14 Snapdragon, kolay taşınabilirliğinin yanı sıra oldukça sunduğu güçlü özelliklerle dikkat çekiyor. 12 çekirdekli Snapdragon X Elite yonga setiyle üst düzey bir performans sunan bilgisayar, bu işlemcisini 32 GB RAM ve 1 TB depolama kapasitesi ile destekliyor.

Yapay zeka destekli Sinirsel İşleme Birimi (NPU) özellikleriyle kullanıcısına hayatı kolaylaştıran laptop, saniyede 45 trilyon işlem gücü gibi hayli uçuk bir kapasiteye sahip. Bununla birlikte cihazın görüntülü görüşmeler ve video kayıtları için kullanılan yapay zeka tabanlı akıllı nesne takipli kamerası, gizlilik adına takılıp çıkarılabilir bir yapıda geliştirildiğini belirtelim.

Honor, Avrupa bölgesinde satışa sunduğu yeni MagicBook Art 14 Snapdragon'un fiyatını 1.699 Euro olarak açıkladı. Bilgisayarın ülkemize gelip gelmeyeceği ise hala merak konusu.

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