16 GB RAM ve 3K Ekran: Honor MagicPad 2 Tasarımı ve Özellikleri Ortaya Çıktı!

Tablet pazarındaki payını artırmak için çalışmalarını sürdüren Honor cephesinde, bir süredir gündemi meşgul eden MagicPad 2 için geri sayım başladı. Tabletle ilgili bugüne dek ortaya çıkan raporların ortak noktası, amiral gemisi özelliklerine sahip olacağı yönünde. Peki, Honor MagicPad 2 tam olarak kullanıcılara neler sunacak?

Honor MagicPad 2 Özellikleri, Tasarımı ve Tanıtım Tarihi

Honor, 12 Temmuz'da Çin'de düzenleyeceği etkinlikte Honor Magic V3, MagicBook Air 15 ve Honor MagicPad 2'yi tanıtacak. Çinli marka, etkinliğe sadece birkaç gün kala merakla beklenen tabletiyle ilgili bazı detayları paylaştı. Böylelikle, bu üründen neler beklenmesi gerektiğine dair akıllarda fazla soru işareti kalmadı.

Honor MagicPad 2, tasarım açısından selefine benzerlik gösteriyor diyebiliriz. Tabletin, sektör standartlarına uygun kalınlıkta çerçeveleri bulunuyor. Asıl değişiklik ise arka tarafta. Önceki modeldeki çift kamera tasarımı yerine, tekli kamera modülüne geçiş yapıldığını belirtelim.

Ürün; 3K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı ve ultra yüksek frekanslı göz koruması sunan 12,3 inç OLED bir ekrana sahip olacak. Ayrıca Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden güç alacak. Son olarak, 16 GB RAM ve 1 TB dahili depolamayla raflardaki yerini alacağını söylemek mümkün.

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