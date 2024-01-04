Honor of Kings, Türkiye'ye Geliyor: Ön Kayıtlar Başladı!

Dünyanın en çok oynanan çevrimiçi çok oyunculu savaş arenası (MOBA) oyunu Honor of Kings mobil cihazlar için Türkiye'ye geliyor.

Oyunculara Muazzam Hediyeler!

Level Infinite oyun markası TiMi Studio Group iş birliğiyle Türk oyunculara yüksek kaliteli bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyor. Bugün itibarıyla başlayan kapsamlı ön kayıt programı oyunculara belirli kilometre taşlarına ulaşıldığında çeşitli özel ödüller kazanma imkanı tanıyor.

Oyunun sembolik kahramanlarından biri olan Ying'in yanı sıra, özel bir Kızıl Püskül kostümü, 500 Elmas, 2000 Arcana Parçası, 5000 oyun içi para ve belirli bir süre için tüm kahramanların ücretsiz deneme sürümü gibi çeşitli ödüller oyuncuların ön kayıt yaptıklarında kazanabilecekleri avantajlar arasında bulunuyor.

Honor of Kings Çin'de kültürel bir fenomen haline gelerek 200 milyon kayıtlı kullanıcı ve 100 milyondan fazla günlük aktif oyuncu sayısına ulaşarak dünya genelinde lider konumda bulunuyor. Brezilya'da başarılı bir lansman gerçekleştiren oyun şimdi Türkiye'deki oyunculara özel hediyelerle birlikte tanıtılacak. Xbox Game Pass'in 2024'e efsane oyunlarla girişi de bu heyecan verici döneme damgasını vuracak.

Oyun tutkunları Honor of Kings'in Türkiye'deki lansmanına özel avantajlardan yararlanmak için şimdi ön kayıt yapabilirler. Heyecan verici savaş arenası deneyimi ve zengin ödüllerle dolu bu oyun, Türkiye'deki mobil oyunseverlere unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

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