Snapdragon İşlemcili Honor Pad 10 Tanıtıldı: İşte Özellikleri!

Honor uzun süredir sızıntılar ile gündemden düşmeyen 400 ve 400 Pro akıllı telefonların yanında yeni bir tablet piyasaya sürdü. Honor Pad 10 olarak adlandırılan tabletin fiyatı henüz açıklanmadı ancak sahip olduğu özellikler ile orta segmente konumlandırıldı.

Honor Pad 10 Özellikleri

Ekran: 12.1 inç LCD 2560 x 1600 piksel çözünürlük 60 Hz yenileme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 4 nm üretim süreci 2.63 GHz'e kadar hız 8 çekirdekli

Bellek ve Depolama: 8 GB RAM 256 GB dahili depolama

Kamera: Arka Kamera: 8 MP, f/2.0, otomatik odaklama yok Ön Kamera: 8 MP, f/2.0, otomatik odaklama yok

Batarya: 10.100 mAh kapasite 35W hızlı şarj desteği

Bağlantı: Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3

İşletim Sistemi: Android 15 Honor MagicOS 9.0 arayüzü

Tasarım ve Boyutlar: Boyutlar: 277,07 x 179,28 x 6,29 mm Ağırlık: 525 g Renk Seçenekleri: Cam göbeği, Gri

Fiyat: Henüz açıklanmadı

Honor Pad 10'un 12.1 inçlik LCD ekranı 60 Hz yenileme hızına ve 2560x1600 piksel çözünürlüğe sahip. TSMC'nin 4 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2.63 GHz'e kadar çıkabilen sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemciden güç alan tablet, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla geliyor.

Tabletin hem arka hem ön tarafında 8 Megapiksel kamera yer alıyor. Her ikisi de f/2.0 diyaframa sahip ve otomatik odaklama bulunmuyor. 10100 mAh kapasiteli bataryası 35W hızında şarj olabilen Honor Pad 10'da, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 desteği de bulunuyor.

277,07 x 179,28 x 6,29 mm boyutlarında ve 525 g ağırlığında olan tablet, Honor MagicOS 9.0 arayüzü ve Android 15 işletim sistemi ile kutudan çıkıyor. Cam göbeği ve gri renk seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak olan Honor Pad 10'un fiyatı henüz bilinmiyor.