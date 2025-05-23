Snapdragon İşlemcili Honor Pad 10 Tanıtıldı: İşte Özellikleri!
Honor uzun süredir sızıntılar ile gündemden düşmeyen 400 ve 400 Pro akıllı telefonların yanında yeni bir tablet piyasaya sürdü. İşte Honor Pad 10 özellikleri!
Honor uzun süredir sızıntılar ile gündemden düşmeyen 400 ve 400 Pro akıllı telefonların yanında yeni bir tablet piyasaya sürdü. Honor Pad 10 olarak adlandırılan tabletin fiyatı henüz açıklanmadı ancak sahip olduğu özellikler ile orta segmente konumlandırıldı.
Honor Pad 10 Özellikleri
- Ekran:
- 12.1 inç LCD
- 2560 x 1600 piksel çözünürlük
- 60 Hz yenileme hızı
- İşlemci:
- Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
- 4 nm üretim süreci
- 2.63 GHz'e kadar hız
- 8 çekirdekli
- Bellek ve Depolama:
- 8 GB RAM
- 256 GB dahili depolama
- Kamera:
- Arka Kamera: 8 MP, f/2.0, otomatik odaklama yok
- Ön Kamera: 8 MP, f/2.0, otomatik odaklama yok
- Batarya:
- 10.100 mAh kapasite
- 35W hızlı şarj desteği
- Bağlantı:
- Wi-Fi 6
- Bluetooth 5.3
- İşletim Sistemi:
- Android 15
- Honor MagicOS 9.0 arayüzü
- Tasarım ve Boyutlar:
- Boyutlar: 277,07 x 179,28 x 6,29 mm
- Ağırlık: 525 g
- Renk Seçenekleri: Cam göbeği, Gri
- Fiyat: Henüz açıklanmadı
Honor Pad 10'un 12.1 inçlik LCD ekranı 60 Hz yenileme hızına ve 2560x1600 piksel çözünürlüğe sahip. TSMC'nin 4 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2.63 GHz'e kadar çıkabilen sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemciden güç alan tablet, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla geliyor.
Tabletin hem arka hem ön tarafında 8 Megapiksel kamera yer alıyor. Her ikisi de f/2.0 diyaframa sahip ve otomatik odaklama bulunmuyor. 10100 mAh kapasiteli bataryası 35W hızında şarj olabilen Honor Pad 10'da, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 desteği de bulunuyor.
Honor Yapay Zeka Destekli Yeni Bütçe Dostu Telefonlarını Tanıttı! İşte Özellikleri
Çin merkezli teknoloji devi Honor, kısa bir süre önce merakla beklenen yeni yapay zeka destekli akıllı telefon modelleri Honor 400 ve 400 Pro'yu resmen tanıttı.
277,07 x 179,28 x 6,29 mm boyutlarında ve 525 g ağırlığında olan tablet, Honor MagicOS 9.0 arayüzü ve Android 15 işletim sistemi ile kutudan çıkıyor. Cam göbeği ve gri renk seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak olan Honor Pad 10'un fiyatı henüz bilinmiyor.