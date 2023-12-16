Honor Pad 9 Tasarımı ve Lansman Tarihi Açıklandı: Çok Yakında Geliyor!

Çin merkezli şirket Honor yakın bir zamanda Honor Pad 9 adlı yeni bir tablet modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Yepyeni Honor Pad 9 Tablet Yakında Geliyor!

Şirket, tabletin çıkış tarihini 21 Aralık olarak duyurdu ve aynı zamanda cihazın tasarımını da paylaştı.

Honor Pad 9 gri, beyaz ve açık yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile kullanıcılara sunulacak. Yayınlanan basın görsellerinde tabletin kalem desteği ve klavye aksesuarı gibi özellikleri de görülebilmekte bu da kullanıcılara tabletlerini bir dizüstü bilgisayar gibi kullanma imkanı tanıyacak.

Tabletin özelliklerinden biri göz sağlığını ön planda tutan bir ekranı olacak. Honor, bu ekranın "yumuşak ışık" özelliğini vurgulayarak, muhtemelen mavi ışık filtresini içereceğini belirtiyor. Panelin mat bir yansıma önleyici kaplamaya sahip olması bekleniyor.

Honor Pad 9 gücünü Snapdragon 6 Gen 1 yonga setinden alacak. Sızan bilgilere göre cihaz 12.1 inç ekran, 8.400 mAh pil kapasitesi ve 512 GB'a kadar depolama alanı sunacak.

Ayrıca, tabletin sekiz hoparlörlü ses sistemi ile donatılmış olabileceği belirtiliyor. Tablet 21 Aralık'ta gerçekleşecek olan lansman etkinliğinde resmi olarak tanıtılacak.