Güçlü İşlemci, Gelişmiş Soğutma ve Dahası! Amiral Gemisi Tablet Tanıtıldı

Honor, bugün ana vatanı Çin'de büyük bir lansman gerçekleştirdi. Bu lansman ile tüm gözleri kendi çevirten şirket, etkinlikte Honor X70 akıllı telefon, Earbuds A Pro kablosuz kulaklıklar ve MagicBook X Plus serisi dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. Bunların yanında etkinlikteki en dikkat çekici duyurulardan biri de Pad GT 2 Pro oldu.

Yüksek ekran yenileme hızı, güçlü işlemci ve gelişmiş soğutma sistemi ile oyunculara hitap eden tablet, tüketicilere neler sunuyor? İşte Honor Pad GT 2 Pro teknik özellikleri ve fiyatı...

Honor Pad GT 2 Pro Teknik Özellikleri

12.5 inç OLED ekranıyla gelen Honor Pad GT 2 Pro, 3K çözünürlük ve 165 Hz yenileme hızı sunarak özellikle oyun ve multimedya tarafında iddialı bir deneyim vadediyor. Cihazın kalbinde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi bulunurken, 8 GB / 12 GB / 16 GB RAM ve 128 GB / 256 GB / 512 GB depolama seçenekleriyle kullanıcılara geniş bir yelpaze sunuyor.

Ses tarafında ise 8 hoparlörlü, IMAX sertifikalı gelişmiş ses sistemi ile sinema kalitesinde bir deneyim vaat ediyor. Gücünü 10.100 mAh kapasiteli bataryadan alan tablet, 66W hızlı şarj desteği ile kısa sürede şarj olabiliyor.

Soğutma tarafında ise büyük alanlı soğutma ve grafen katmanı sayesinde cihazın ısısı hızla dağıtılarak aşırı ısınma ve performans kaybı önleniyor. Son olarak tabletin 532 gram ağırlığında ve sadece 5.99 mm kalınlığında olduğunu da belirtelim.

Honor Pad GT 2 Pro teknik özellikleri şu şekilde sıralandı:

Özellik Detay Ekran 12.5 inç OLED, 3K çözünürlük, 165 Hz yenileme hızı İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM 8 GB / 12 GB / 16 GB Depolama 128 GB / 256 GB / 512 GB Ses Sistemi 8 hoparlör, IMAX sertifikalı, mekansal ses destekli Kalem ve Klavye Desteği Var (aksesuar olarak) Batarya 10.100mAh Şarj 66W hızlı şarj Soğutma Sistemi Büyük alanlı soğutma + grafen katmanı Ağırlık 532 gram Kalınlık 5.99 mm Renk Seçenekleri Ice Crystal White, Phantom Gray

Honor Pad GT 2 Pro fiyat listesi şu şekilde: