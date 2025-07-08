Honor'dan 8300 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! Tarih Açıklandı

Nisan ayında Honor X60 GT'nin tanıtılmasının ardından serinin yeni telefonu merakla beklenmeye başlanmıştı. Paylaşılan görsel ile birlikte Honor X70'in tanıtım tarihi belli oldu. Ortaya çıkan bilgilere göre telefon devasa bataryasıyla öne çıkacak.

Honor X70 Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi orta segment telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Honor X70 15 Temmuz tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak.

Honor X70'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre telefonda Snapdragon 6 Gen 4 bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 2.3 GHz Cortex-A720s, üç adet 2.2 GHz Cortex-A720s ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520s olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

193 gram ağırlığındaki telefon 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri olacak. 8300 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

6,79 inç ekran büyüklüğüne sahip Honor X70, 1200 x 2640 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 ile birlikte gelecek telefonda çift SIM desteği bulunacak.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.