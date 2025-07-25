3 Bin TL'lik Tablet Tanıtıldı! İddialı Özelliklere Sahip

Geçtiğimiz haftalarda 165Hz ekranlı ucuz tablet Honor Pad GT2 Pro'yu tanıtan Honor, kısa süre önce yeni bir tablet satışa sundu. Uygun fiyat etiketine sahip olan Honor Pad X7, devasa batarya dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Honor Pad X7 Özellikleri

8,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Honor Pad X7, LCD ekran üzerinde 800 x 1340 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 180 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 365 gram ağırlığındaki tablet 211,8 x 124,8 x 7,99 mm boyutlarında.

Pad X7 gücünü Snapdragon 680 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet Cortex-A73 2.4 GHz ve dört adet Cortex-A53 1.9 GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelen tablette Adreno 610 GPU, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. 7020 mAh batarya kapasitesine sahip olan Honor Pad X7'de 10W kablolu şarj desteği mevcut.

Tabletin arka tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Peki, Honor'un yeni bütçe dostu tableti Pad X7'nin fiyatı ne kadar?

Honor Pad X7'nin Tahmini Türkiye Fiyatı

Honor Pad X7, 93 dolar (3.770 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Buna göre Türkiye'de telefonun vergili fiyatı 7 TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun Türkiye'de farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.