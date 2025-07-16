16 GB RAM'li Çok Ucuz Tablet Tanıtıldı! 165Hz Ekrana Sahip

Geçtiğimiz haftalarda devasa bataryalı Honor MagicPad 3'ü duyuran Honor, kısa süre önce yeni bir tablet tanıttı. Honor Pad GT2 Pro isimli tabletin yüksek yenileme hızı, güçlü işlemci ve yüksek ram kapasitesi dahil birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Honor Pad GT2 Pro Özellikleri

12,5 inç ekran büyüklüğüne sahip Honor Pad GT2 Pro, IPS LCD ekran üzerinde 1920 x 3000 piksel çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunuyor. 580 gram ağırlığındaki tablet yalnızca 5,8 mm kalınlığında.

Tablet gücünü Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.0 GHz Cortex-X4, beş adet 2.95 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Honor Magic 6 Pro'da da aynı işlemci tercih edilmişti.

Pad GT2 Pro 8 GB, 12 B ve 16 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut. 10.100 mAh batarya kapasitesine sahip tablet 66W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Android 15 tabanlı MagicOS 9 ile birlikte gelen tablette gelişmiş soğutma sistemi ve Sekiz adet IMAX Enhanced hoparlör bulunuyor. Peki, Honor'un yeni tableti Pad GT2 Pro'nun fiyatı ne kadar?

Honor Pad GT2 Pro Fiyatı