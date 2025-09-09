Devasa Bataryalı: Honor Play 10T Tanıtıldı!

Eğer telefon seçiminde pil ömrü listenizin başında yer alıyorsa, Honor dikkat çekici bir model duyurdu. Çin'de tanıtılan Honor Play 10T özellikleri ile orta segmentte yer alırken 7000 mAh bataryası ile dikkat çekiyor.

Honor Play 10T Özellikleri ve Fiyatı

Honor Play 10T gücünü Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 işlemciden alıyor. Ekran tarafında ise 6,77 inç büyüklüğe ve 2412x1080 piksel çözünürlük sunan LCD panel karşımıza çıkıyor. Bu, Play 9T’deki 720p ekran ile kıyasladığımızda güzel bir iyileştirme.

120 Hz yenileme hızına ve 700 nit maksimum parlaklığa sahip olan ekran alüminosilikat cam ile korurken, göz konforu modu da bulunuyor. 7000 mAh kapasiteli batarya 45W hızlı şarj desteğine sahip ve ters şarj özelliği sayesinde diğer cihazları şarj edebiliyorsunuz.

Arka tarafta 50 Megapiksel ön tarafta ise 5 Megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. IP65 toz ve suya dayanıklılık, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC ve tek frekanslı GPS telefonun diğer özellikleri arasında yer alıyor. 207 gram ağırlığa ve 8,24 mm kalınlığa sahip olan telefon SGS beş yıldızlı dayanıklılık sertifikasına sahip.

Honor Play 10T fiyatı depolama ve RAM kapasitesine göre şu şekilde;

8GB + 128GB : 999 yuan (yaklaşık 140 dolar)

8GB + 256GB : 1.199 yuan (yaklaşık 168 dolar)

12GB + 256GB: 1.399 yuan (yaklaşık 196 dolar)

Siyah, beyaz ve mavi renk seçeneklerine sahip olan telefonun ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı şu anda bilinmezliğini koruyor.