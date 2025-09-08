Honor Bütçe Dostu Telefon Tanıttı! İddialı Özelliklere Sahip

Honor, Play 10 isimli yeni bir telefon tanıttı. Tanıtımla birlikte şık tasarımlı telefonun tüm özellikleri belli oldu ancak fiyatı henüz açıklanmadı. Giriş segmentinde konumlanan telefon 5.000 mAh batarya kapasitesi, 4 GB RAM, 13 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve parmak izi sensörü dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Honor Play 10'un Özellikleri

6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Honor Play 10, LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük sunuyor. Parmak izi sensörüne sahip olan telefon, 189 gram ağırlığında. Bu ağırlık, cihazın elde rahatça taşınabilmesini ve uzun süreli kullanımlarda yormamasını sağlıyor.

Honor'un bütçe dostu telefonu 167,7 x 77,7 x 8,55 mm boyutlarında. Bu, telefonu tek elle rahatça kullanmanızı ve ekranın her tarafına kolayca erişebilmenizi sağlıyor. 3,5 mm kulaklık girişine ve USB-C 2.0 portuna sahip olan telefon Wi-Fi 5 (ac) ve Bluetooth 5.1 bağlantı teknolojilerini destekliyor.

Telefonda MediaTek Helio G81 işlemcisi ve Mali-G52 MC2 GPU yer alıyor. Bu işlemci iki adet 2.0 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.7 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz hafta tanıtılan Honor X7d 5G'de Snapdragon 6s Gen 3 tercih edilmişti.

Günlük kullanım ihtiyaçları için oldukça yeterli bir performans sunan MediaTek Helio G81, sosyal medya kullanma, internette gezinme ve basit oyunları oynama gibi aktiviteleri sorunsuz şekilde yerine getirebiliyor. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefonda 10W şarj desteği mevcut.

Android Go Edition ile birlikte gelen telefon 3 GB ve 4 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB seçenekleri bulunuyor. Depolama alanı, microSD desteği sayesinde 1 TB'a kadar artırılabiliyor. Telefon ayrıca IP52 sertifikası sayesinde su sıçramalarına karşı ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

Telefonun arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Cihazda yer alan kameralar, 1080p çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor. Telefonun fiyatı henüz açıklanmadı ancak teknik özellikler göz önünde bulundurulduğunda çok ucuz olması bekleniyor.