Honor Teknoloji Deviyle Anlaştı: Akıllı Telefonlara Yapay Zeka Özellikleri Geliyor!

Son dönemde teknoloji devlerinin, yapay zeka destekli yenilikleri yalnızca amiral gemisi modellerle sınırlı tutmak yerine giriş ve orta segment cihazlara da taşımaya başladığını görüyoruz. Bu alandaki en yeni adımlardan biri ise Honor’dan geldi. Şirket yakında tanıtacağı bütçe dostu telefonlarının yapay zeka özelliklerinden mahrum kalmaması için Google ile el sıkıştı.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi, Google ile yaptığı yeni iş birliği sayesinde uygun fiyatlı telefonlarına yapay zeka destekli özellikler kazandıracak. Bu kapsamda, başta Honor 400 Lite olmak üzere yakında tanıtılması beklenen birçok model gelişmiş yapay zeka yenilikleri ile birlikte gelecek.

Honor'un Yeni Telefonları Google'ın Yapay Zeka Özelliklerini Destekleyecek

Google Cloud Next 2025 etkinliğinde duyurulan Honor ve Google iş birliği kapsamında, Honor'un yeni akıllı telefonları Google tarafından geliştirilen yapay zeka özellikleriyle donatılacak. Google Cloud altyapısını temel alan bu iş birliği kapsamında, ABD merkezli teknoloji devinin kullanışlı yapay zeka araçları Honor cihazlarıyla uyumlu bir şekilde çalışacak.

Yapılan duyuruya göre, ilk etapta Google'ın "Imagen" görsel odaklı yapay zeka modeli Honor telefonlarına entegre edilecek. Söz konusu model kapsamında AI Outpainting, AI Eraser ve AI Upscale araçları kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Merak edenler için AI Outpainting fotoğraf sınırlarının genişletilmesine, AI Eraser görsellerdeki arka planların kolayca kaldırılması veya değiştirilmesine, AI Upscale ise fotoğrafların çözünürlük kalitesinin artırılmasına imkan tanıyor. Tüm bu gelişmiş yapay zeka özelliklerinin ilk olarak Honor 400 Lite modelinde kullanıcılarla buluşturulması planlanıyor.

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