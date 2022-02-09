Honor Türkiye'deki Satış Ağını Genişletiyor!

Küresel akıllı cihaz üreticisi Honor, daha fazla kullanıcıya ulaşmak için Türkiye’deki satış ağını genişletti. Hafif ve ince tasarımı ile hem çalışanların hem de öğrencilerin her yere taşıyabileceği dizüstü bilgisayarı MagicBook modelleri başta olmak üzere, Honor imzasını taşıyan tüm ürünler artık Teknosa ve MediaMarkt mağazalarında da satılacak. İşte detaylar!

Honor Ürünleri Artık Teknosa ve MediaMarkt Mağazalarında

Honor’un halihazırda satışta olan Magicbook dizüstü bilgisayar serisi, Honor 50 ve Honor Band 6 gibi çok sevilen modelleri ile Honor Choice R1 akıllı robot süpürge, Honor Scale 2 akıllı tartı ve TWS kulaklık modelleri de bu mağazalarda bulunabilecek. Honor’un ayrıca şubat ayı sonuna kadar sürecek indirim kampanyası da devam ediyor.

Öğrencilerin ve çalışanların hayatını kolaylaştıran özellikleriyle dikkat çeken MagicBook 15 Intel işlemcili dizüstü bilgisayar modeli, sevilen giyilebilir ürünler Honor Band 6, Magic Watch 2 ve Earbuds X modellerindeki özel indirimler dikkat çekiyor. Kampanya dahilinde Honor MagicBook X 15’in fiyatı özel olarak 7.999 TL’ye düşerken Google servisleriyle gelen akıllı telefon modeli Honor 50’nin fiyatı ise Hepsiburada’nın kampanyasında 9.499 TL’ye alınabiliyor.

Honor 50, Earbuds X hediyeli kampanyasıyla Vatan Mağazaları’nda ise 8.999 TL’ye satılıyor. Sevilen akıllı bileklik Honor Band 6, Sevgililer Günü kampanyası ile 479 TL’ye, Honor Magic Watch 2 modeli 1.889 TL’ye ve Çift Mikrofonlu Gürültü Azaltma ve 28 saatlik pil ömrü gibi özelliklere sahip olan Honor Earbuds X modeli ise 499 TL’ye satışta. Earbuds X ayrıca Sevgililer Günü’nde 449 TL’ye kadar fiyat indirimine sahip olacak.

Özellikle Honor 50 özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Cihazda 6.57 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 120Hz tarama hızına sahip kavisli OLED ekran yer alıyor. Gücünü 6nm sekiz çekirdekli Snapdragon 778G işlemcisinden alan telefonda bellek birimi 8GB RAM + 128GB ve 8GB RAM + 256GB. Ülkemizde şu an sadece 8GB RAM + 128GB depolamaya sahip model yer alıyor.

Telefonun arkasında 108 megapiksel dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Buna ek olarak 8 megapiksel ultra geniş açılı, 2 megapiksel derinlik ve 2 megapiksel makro kamera arka kasada bizleri selamlıyor. Ekran üzerinde merkeze konumlandırılan ön kamera ise 32 megapiksel çözünürlüğünde. Parmak izi okuyucu ekran altına yerleştirilen telefonun pili 4.300 mAh büyüklüğünde. Aynı zamanda 66 watt hızlı şarj desteği verdiğini de belirtmeden geçmeyelim.

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