Çanta Gibi Taşınabilen Katlanabilir Telefon: Honor V Purse

Honor, yeni katlanabilir telefon konsepti tanıttı. Tanıtılan konsept tasarım, katlanabilir telefonun çanta gibi taşınabilmesini sağlıyor. Çin merkezli üretici tarafından tanıtılan Honor V Purse, şık tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Honor V Purse Neler Sunuyor?

Çin merkezli üretici Honor, oldukça ilginç bir konsept katlanabilir telefon tanıttı. Honor V Purse olarak isimlendirilen cihaz, tıpkı çanta gibi taşınabiliyor. Telefonun çanta gibi taşınabilmesini sağlayan kol askısı bulunuyor.

Telefona entegre edilen kol askısının değiştirilebilmesine imkân tanınıyor. Böylece kullanıcılar kıyafetine en uygun kol askısını kullanabilecek. Videoya göz attığımızda telefonun dış yüzeyine de zincir takılabildiğini görüyoruz.

Dışa doğru katlanabilen telefonda Her Zaman Açık (AOD) özelliği bulunuyor. AOD özelliğinde etkileşimli animasyon desteği mevcut. AOD özelliğinin detaylarına videodan göz atabilirsiniz.

Honor V Purse isimli katlanabilir telefon yalnızca bir konsept olduğundan dolayı piyasaya sürülüp sürülmeyeceği bilinmiyor. Donanım özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi açıklanmayan cihaz hiçbir zaman satışa sunulmama ihtimali de bulunuyor.

Çanta gibi taşınabilen katlanabilir telefon konsepti hakkında ne düşünüyorsunuz? Böyle bir telefonun satışa sunulmasını ister miydiniz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.