Sony Xperia 5 V Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı (Video)

Teknoloji devi Sony tarafından düzenlenen etkinlikte Sony Xperia 5 V isimli yeni akıllı telefon modeli tanıtıldı. Yapılan tanıtımla birlikte Sony Xperia 5 V'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, Sony marka yeni telefon modeli neler sunuyor?

Sony Xperia 5 V Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,1 inç

: 6,1 inç Ekran Teknolojisi : OLED

: OLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2520 piksel

: 1080 x 2520 piksel Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 4 nm

: 4 nm RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 128 GB

: 128 GB Arka Kamera : 52 MP + 12 MP

: 52 MP + 12 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K 24/25/30/60/120 FPS 1080p 30/60/120 FPS

: 4K 24/25/30/60/120 FPS 1080p 30/60/120 FPS Ön Kamera : 12 MP

: 12 MP Ön Kamera Video Kaydı : 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS

: 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS Hücresel : 4G / 5G

: 4G / 5G Bluetooth : 5.3

: 5.3 Batarya Kapasitesi : 5000 mAh

: 5000 mAh Kablolu Şarj : 30W

: 30W Yazılım : Android 13

: Android 13 Ağırlık : 183 gram

: 183 gram Kalınlık: 8,6 mm

Sony tarafından üretilen yeni telefonun arka tarafında 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Cihazın ana kamerasının sensörü 1/1.35", ultra geniş açılı kamerasının sensörü ise 1/2.5" büyüklüğünde.

Cihazın ön yüzeyinde 12 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut. Arka kameralar 4K 24/25/30/60/120 FPS 1080p 30/60/120 FPS, ön kamera ise 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS video kaydı yapabiliyor.

Sony Xperia 5 V Fiyatı

Sony Xperia 5 V olarak isimlendirilen telefon 999 euro fiyat etiketine sahip. Japonya merkezli teknoloji devi tarafından üretilen cihaz eylül ayının sonuna doğru satışa sunulacak.

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