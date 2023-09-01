Sony Xperia 5 V Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı (Video)
Büyük boyutlu kamera sensörüyle dikkatleri üzerinde toplayan Sony Xperia 5 V modelinin özellikleri ve fiyatı açıklandı. İşte Sony'nin yeni telefonu!
Teknoloji devi Sony tarafından düzenlenen etkinlikte Sony Xperia 5 V isimli yeni akıllı telefon modeli tanıtıldı. Yapılan tanıtımla birlikte Sony Xperia 5 V'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, Sony marka yeni telefon modeli neler sunuyor?
Sony Xperia 5 V Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,1 inç
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2520 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 4 nm
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 52 MP + 12 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60/120 FPS 1080p 30/60/120 FPS
- Ön Kamera: 12 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS
- Hücresel: 4G / 5G
- Bluetooth: 5.3
- Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
- Kablolu Şarj: 30W
- Yazılım: Android 13
- Ağırlık: 183 gram
- Kalınlık: 8,6 mm
Sony tarafından üretilen yeni telefonun arka tarafında 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Cihazın ana kamerasının sensörü 1/1.35", ultra geniş açılı kamerasının sensörü ise 1/2.5" büyüklüğünde.
Cihazın ön yüzeyinde 12 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut. Arka kameralar 4K 24/25/30/60/120 FPS 1080p 30/60/120 FPS, ön kamera ise 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS video kaydı yapabiliyor.
Sony Xperia 5 V Fiyatı
Sony Xperia 5 V olarak isimlendirilen telefon 999 euro fiyat etiketine sahip. Japonya merkezli teknoloji devi tarafından üretilen cihaz eylül ayının sonuna doğru satışa sunulacak.
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