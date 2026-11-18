Açık havada kullanım amacına odaklanan akıllı saatlerdeki en büyük sorunlarından biri, navigasyon için telefona veya internet bağlantısına ihtiyaç duyabilmesi. Rogbid, yeni tanıttığı modeli GeoX2S ile bu sorunu aşmayı hedefliyor. Özellikle doğa yürüyüşleri ve birkaç gün süren açık hava etkinlikleri için geliştirilen saat, telefon bağlantısı olmadan da konum belirleyebiliyor ve rota kaydedebiliyor.

Rogbid GeoX2S'in Özellikleri Neler?

Özellik Rogbid GeoX2S Ekran 1,43 inç AMOLED Ekran çözünürlüğü 466 x 466 piksel Batarya kapasitesi 600 mAh Günlük kullanım 15-20 gün Boşta durma süresi 65 güne kadar Konumlandırma Dahili GPS Harita Çevrim dışı harita desteği Navigasyon Rota kaydı ve geri dönüş yönlendirmesi Diğer navigasyon araçları Pusula ve barometrik altimetre Suya dayanıklılık 30 metre Sağlık takibi Kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi ve uyku takibi Spor özellikleri Yüzme takibi ve farklı spor modları Telefon bağlantısı Bluetooth üzerinden arama ve bildirimler Hoparlör Yüzme sonrasında su tahliye özelliği Dayanıklılık Darbe ve titreşime karşı askeri düzeyde dayanıklılık iddiası Renk seçenekleri Stealth Black, Storm Blue, Blaze Orange

Rogbid GeoX2S'in Navigasyon Özellikleri Neler?

GeoX2S'in en önemli artılarının başında konum belirlemek ve gidilen yolu kaydetmek için akıllı telefona ihtiyaç duymaması geliyor. Saatte bulunan GPS alıcısı, uydulardan gelen sinyalleri kullanarak kullanıcının konumunu belirliyor. Telefon yanınızda olmasa bile izlenen güzergâh kaydedilebiliyor.

Cihaz, çevrim dışı harita desteği de sunuyor. Kullanıcılar, telefonlarına yüklenen Rogbid uygulaması üzerinden belirli bölgelerin haritalarını saate indirebiliyor. İnternet bağlantısının bulunmadığı yerlerde önceden kaydedilmiş haritaları görüntülemek mümkün.

GeoX2S, daha önce gidilen bir noktaya geri dönmek isteyenler için rota takibi sunuyor. Örneğin ormanlık bir alanda yürüyüş yaparken başladığınız noktaya dönmek isterseniz saat, kaydettiğiniz güzergâhı kullanarak size yön gösterebiliyor.

Pusula ve barometrik altimetre de navigasyon araçları arasında yer alıyor. Pusula ile hangi yöne baktığınızı anlamanıza yardımcı olurken barometrik altimetreyle ise hava basıncındaki değişimleri kullanarak bulunduğunuz yüksekliği tahmin ediyor. Bu özellikler dağ yürüyüşlerinde ve arazi gezilerinde kullanılabiliyor.

Rogbid GeoX2S'in Ekranı ve Bataryası Nasıl?

Rogbid, GeoX2S modelinde 466 x 466 piksel çözünürlüğe sahip 1,43 inç AMOLED ekran kullanıyor. AMOLED ekranlar, her pikselin kendi ışığını üretmesi sayesinde canlı renkler ve yüksek kontrast sunuyor.

Saatin 600 mAh batarya kapasitesi, günlük kullanımda 15 ila 20 gün arasında pil ömrü sağlıyor. Bekleme süresi ise 65 güne kadar çıkıyor. Bu değerler, birkaç gün süren doğa gezilerinde şarj imkânı bulamayan kullanıcılar için avantaj sağlayabilir. Tabii, GPS ve navigasyon özelliklerinin sürekli çalıştığında şarjın daha hızlı gidebileceğini unutmamak gerek. Bu arada markanın Mart 2026'nın sonuna doğru tanıttığı akıllı bilekliği Rogbid Loop'un da 15 güne kadar pil ömrü sunduğunu hatırlatalım.

Rogbid GeoX2S'in Sağlık ve Spor Özellikleri Neler?

GeoX2S, gün boyunca kalp atış hızını ve kandaki oksijen seviyesini takip edebiliyor. Uyku takibi sayesinde kullanıcının uyku süresi ve düzeni hakkında bilgi sunuyor. Farklı spor modları bulunan saat, yüzme aktivitelerini de kaydedebiliyor.

Rogbid GeoX2S'in Fiyatı Ne Kadar?

Rogbid GeoX2S için 69,99 dolar (3 bin 530 TL) fiyat etiketi belirlendi. Markanın resmî çevrim içi mağazasında siyah, mavi ve turuncu olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor. Modelin önceki versiyonu GeoX2 ise 89,99 dolarlık (4 bin 539 TL) fiyatla piyasaya sürülmüştü. Yeni modelin başlangıç fiyatı önceki nesle kıyasla 20 dolar (1.008 TL) daha düşük.

Türkiye'de satışa sunulması hâlinde GeoX2S'in yaklaşık 5 bin 500 TL ile 6 bin TL arasında bir fiyatla karşılaşması mümkün. Bu tahmin, yurt dışındaki satış fiyatı ile olası ithalat, vergi ve satıcı maliyetlerine dayanıyor. Yani nihai Türkiye fiyatı olarak görmemek gerekiyor.

Rogbid GeoX2S Türkiye'de Satılacak mı?

Rogbid GeoX2S'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli değil. Marka, Türkiye'de aktif olarak faaliyet yürütmüyor fakat markanın bazı akıllı saatleri, daha önce Türkiye'de ithalatçı garantili olarak satışa sunuldu. Dolayısıyla GeoX2S de ilerleyen dönemde ithalatçı garantili olarak Türkiye'deki tüketicilerle buluşabilir.

Editörün Yorumu

Rogbid GeoX2S'in en büyük avantajının telefonun veya mobil şebekenin olmadığı zamanlarda görüleceği kanaatindeyim. Özellikle önceden harita indirerek internet bağlantısı olmadan rota kaydedebilmesi, bu fiyat seviyesindeki bir akıllı saat için epey dikkat çekici geliyor.

Hafta sonu doğa yürüyüşlerine çıkan ve izlediği yolu kaydetmek isteyen biri, GeoX2S'in navigasyon özelliklerinden yararlanabilir. Yürüyüş sırasında telefonun şarjının bitmesi veya mobil şebekenin çekmemesi, cihazın GPS üzerinden konum belirlemesine ve kayıtlı rotayı göstermesine engel değil. Uzun pil ömrü de birkaç gün süren etkinliklerde şarj cihazı taşıma ihtiyacını azaltabilir.