23 Gün Pil Ömrü Sunan Akıllı Saat Tanıtıldı! Sağlık Takibi ve Dahası

Honor, yeni akıllı saati Watch GS 5'i tanıttı. Bununla birlikte akıllı saatin bütün özellikleri ve fiyatı belli oldu. Cihaz özellikle kalp başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarını merkezine alıyor. Şık tasarıma sahip olan bu saat, zarif görünümü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Honor Watch GS 5 Özellikleri

Honor Watch GS 5, önceki modellerin tasarımını büyük ölçüde korusa da çok daha ince bir hâle geldi. Öyle ki bu yeni model sadece 9,9 mm kalınlığa ve 26 g ağırlığa sahip. Henüz resmiyete kavuşturulmasa da cihazın önceki modelde olduğu gibi 1.43 inç AMOLED ekranla beraber gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yılın Ekim ayında tanıtılan Honor Watch 5 Pro'da 1.5 inç AMOLED ekran tercih edilmişti.

Yeni akıllı saat, Bluetooth modunda 23 güne kadar pil ömrü sunacak. Bu da onun kendi sınıfındaki en uzun pil ömrüne sahip modellerden biri yapacak. Saatin en ilgi çekici tarafı, çok kapsamlı sağlık özellerine sahip olması. Şirket, GS 5'in sektörde bir ilkin altına imza atacağını belirtti.

Bu ilk, ani kalp durmasına karşı tarama işlevini içeriyor. Özellik, olası sağlık risklerini belirlemek için kalp ritmi verilerini ve ilgili sinyalleri sürekli analiz ederek çalışıyor. Ayrıca genel kalp sağlığı durumunu da inceleyen ve gerektiğinde önceden uyarıda da bulunan bir özelliği de mevcut. Bu arada söz konusu özelliklerin tıbbi teşhis amaçlı kullanmaktan ziyade farkındalık amacıyla geliştirildiğini belirtelim.

Tüm bu özelliklere ek olarak saat, kalp atışı hızı, kandaki oksijen seviyesi, stres seviyesi ve uyku düzeni gibi artık bir standart hâline gelen pek çok sağlık takibi özelliğini içeriyor. Ayrıca uçuşlar, hızlı trenler ve taksiler için bildirim özelliğine de sahip.

Honor Watch GS 5 Fiyatı

Honor Watch GS 5'in Mart 2024'te 949 yuan (5 bin 895 TL) fiyat etiketiyle piyasaya sürülen GS 4 ile benzer bir fiyata sahip olacağı ileri sürüldü. Konu ile ilgili resmî açıklamada bulunulmadığını, akıllı saatin farklı bir fiyat etiketi ile birlikte sunulabileceğini belirtelim.