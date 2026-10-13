Bu Telefonda 12.070 mAh Pil ve Çift Fan Var

Honor oyun oynayanları hedefleyen yeni Win2 serisinin ayrıntılarını Çin'de düzenlediği teknik toplantıda paylaştı. Serinin en dikkat çekici özelliği, en üst modelde yer alacak 12.070 mAh kapasiteli batarya. Şirket, bu kapasitede bir bataryayı dünyada ilk kez bir telefonda kullandığını vurguluyor.

Honor Win2'nin Bataryası ve Soğutması Nasıl?

Bu yıl 10.000 mAh'yi aşan bataryalı birçok telefon çıktı ama bu modellerin çoğu güçlü işlemci yerine pil ömrünü öne çıkarıyordu. Win2 ise dev bataryayı Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ve aktif soğutmayla bir araya getiriyor. Telefonun içinde, sektörde ilk kez kullanılan çift fanlı bir soğutma sistemi bulunuyor.

Şirketin verdiği değere göre bu sistem telefonun sıcaklığını 50 saniyede 10 derece düşürebiliyor. Telefonun arkasındaki RGB ışıklı soğutma fanı da tasarımın bir parçası. Bu kadar büyük bir batarya, uzun süre oyun oynayan ya da sık seyahat eden kullanıcıların powerbank ihtiyacını büyük ölçüde azaltabilir.

Honor Win2'nin Ekranı ve Diğer Özellikleri Neler?

Win2 serisi, 2K çözünürlüğü 185 Hz yenileme hızıyla birleştiren ilk telefon ekranını kullanıyor. Ekranda Honor'un kendi geliştirdiği görüntü çipi ve göz yorgunluğunu azaltmak için 5.920 Hz karartma frekansı bulunuyor. Seride çift hoparlör ve 200 megapiksellik kamera sensörü de yer alıyor.

Seri Win2, Win RT2 ve Win Turbo2 olmak üzere üç modelden oluşacak. Honor, Win2'yi 12 GB/256 GB'tan 16 GB/1 TB'a uzanan beş seçenekle satacak. Şirket fiyatları ve serinin Türkiye'ye gelip gelmeyeceğini henüz açıklamadı.

Editörün Yorumu

12.070 mAh, birkaç yıl öncesine kadar ancak tabletlerde görebildiğimiz bir kapasiteydi; bence Honor'un bunu amiral gemisi işlemci ve fanla aynı gövdeye sığdırması gerçekten dikkat çekici. Ancak bu kadar büyük bir batarya ve iki fan, telefonun ağırlığını ve kalınlığını da artıracak; Honor bu değerleri henüz paylaşmadı. Oyun telefonlarının Türkiye'ye gelme ihtimali her zaman düşük oldu. Yine de büyük bataryalı telefon arıyorsanız 21 Ekim 2026'daki tanıtımı takip etmekte fayda var.