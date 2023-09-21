Honor X40 GT Racing Edition Tanıtıldı: 144Hz Yenileme Hızı ve Dahası!

Honor, X40 GT Racing Edition isimli yeni bir akıllı telefon modeli tanıttı. Yapılan tanıtımla beraber Honor X40 GT Racing Edition'ın özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, tasarımı ve donanım bileşenleriyle dikkat çeken telefon neler sunuyor?

Honor X40 GT Racing Edition Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,81 inç

: 6,81 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2388 piksel

: 1080 x 2388 piksel Ekran Yenileme Hızı : 144Hz

: 144Hz İşlemci : Snapdragon 888

: Snapdragon 888 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 50 MP + 2 MP + 2 MP

: 50 MP + 2 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS

: 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Bluetooth : 5.2

: 5.2 Batarya Kapasitesi : 4.800 mAh

: 4.800 mAh Kablolu Şarj : 66W

: 66W Yazılım : Android 13 tabanlı Magic UI 7.1

: Android 13 tabanlı Magic UI 7.1 Ağırlık : 199,5 gram

: 199,5 gram Kalınlık: 8,5 mm

6,81 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Honor X40 GT Racing Edition, IPS LCD ekran üzerinde 1080 x 2388 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve yaklaşık 385 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Gücünü Snapdragon 888 işlemcisinden alan telefonda 12 GB RAM bulunuyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 16 MP çözünürlüğünde bir adet kamera mevcut.

Honor X40 GT Racing Edition Fiyatı

Honor X40 GT Racing Edition modelinin 256 GB depolama alanına sahip sürümü yaklaşık 246 dolar, 512 GB depolama alanına sahip versiyonu ise 274 dolar civarında fiyata satılıyor.

Honor tarafından tanıtılan X40 GT Racing Edition modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.