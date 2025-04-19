Devasa Batarya, Yüksek Şarj Hızı ve Güçlü İşlemci! Honor X60 GT Tasarımı Belli Oldu

Honor, uzun bir süredir merakla beklenen Android modeli X60 GT'yi ana vatanı Çin'de ön siparişlere açtı. Bununla birlikte telefonun tasarımı da belli oldu. Peki söz konusu cihaz, kullanıcılara neler sunacak? İşte Honor X60 GT tasarımı ve beklenen özellikler!

İşte Honor X60 GT Tasarımı

Honor GT Pro akıllı telefon ve Honor Pad GT tablet ile birilkte satışa çıkacak X60 GT, iki renk seçeneğiyle sunulacak. Daha önceki iddialara göre 6.300 mAh'lik bataryadan güç çekecek. Şarj hızı ise 90W olacak. İşte resmi Honor X60 GT tasarımı;

Tasarıma baktığımızda telefonun arka kasasında kare şeklinde kamera kurulumu yer alacağını görüyoruz. Bu kurulumda ise iki kamera ve bir LED flaş göze çarpıyor. Telefonun selefi X50 GT, daha farklı bir tasarıma sahipti.

Öte yandan Honor X60 GT, Qualcomm'un Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden güç alacak. Bellek ve depolama boyutu ise sırasıyla 12 GB ve 256 GB olacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Mevzubahis telefondan beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.