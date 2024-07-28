Fiyat Performans Canavarı Honor X60i Tanıtıldı!

Huawei ile yollarını ayırdıktan sonra yoluna bağımsız bir marka olarak devam eden Honor'da yeni akıllı telefonlar için mesai sürüyor. Çinli üretici son olarak bir süredir gündemi meşgul eden Honor X60i modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Peki, akıllı telefon neler sunuyor?

Honor X60i Özellikleri ve Fiyatı

Honor X60i, 6,7 inç boyutunda ve FHD+ çözünürlüklü bir OLED ekrana sahip. Ekranda 2.000 nit tepe parlaklık ve 90 Hz yenileme hızı sunulurken, Apple'ın Dynamic Island'ına benzer şekilde çalışan hap şeklinde bir tasarıma ev sahipliği yaptığını belirtelim.

Akıllı telefona güç veren işlemci MediaTek Dimensity 6080 olacak. 6 nm mimariyle üretilen yonga seti; 2x 2.4 GHz ARM Cortex-A76 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G57 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Bunun dışında bunlara 8/12 GB RAM ve 256/512 GB depolama eşlik ediyor.

Önde 8 Megapiksel çözünürlüklü selfie kamerası bulunurken, arkada 50 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel yardımcı sensörden oluşan çift kamera kurulumu bizleri karşılayacak. Bununla birlikte 35W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh'lik bir pilden besleniyor.

Özellik Detaylar Ekran OLED, 6.7 inç, FHD+ çözünürlük, 2.000 nit tepe parlaklık, 90Hz yenileme hızı Parmak İzi Okuyucu Ekrana entegre Ekran Tasarımı Dynamic Island benzeri bildirim ve daha fazlasını gösteren, simetrik çerçeveler, hap şeklinde çentik Arka Kamera 50MP ana kamera, 2MP makro kamera Ön Kamera 8MP selfie kamerası AI Elimination İstenmeyen nesneleri fotoğraflardan kaldırma İşlemci MediaTek Dimensity 6080 RAM ve Depolama 8GB + 256GB, 12GB + 256GB, 12GB + 512GB (Sanal RAM desteği) Batarya 5.000mAh, 35W hızlı şarj desteği Renk Seçenekleri Mercan Moru, Bulut Mavisi, Ay Gölgeli Beyaz, Sihirli Gece Siyahı Su ve Toz Direnci IP64 sertifikalı Fiyat 8GB + 256GB: 192 dolar, 12GB + 256GB: 220 dolar, 12GB + 512GB: 248 dolar Satış Tarihi 2 Ağustos'tan itibaren

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.