Fiyat Performans Canavarı Honor X60i için Geri Sayım!

Honor 200 serisini geçtiğimiz günlerde global pazarlara getiren Honor'da orta segment için çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor. Çinli üretici bu kapsamda çok yakında teknik özellikleriyle ve fiyatıyla kullanıcıları üzmeyecek Honor X60i modelini vitrine çıkaracak. Son gelişmeler akıllı telefonun lansman öncesi önemli bir eşiği aştığını gösteriyor.

Honor X60i TENAA Veri Tabanında Göründü: Özellikleri Nasıl Olacak?

Honor X60i, LYN-AN00 model numarasıyla TENAA veri tabanında ortaya çıktı. Buna göre akıllı telefon 161,05 x 74,55 x 71,8 mm boyutlarında ve 172 gram ağırlığında olacak. Bununla birlikte 1080 x 2412 piksel FHD+ çözünürlük sunan 6,7 inç LCD bir panelle kullanıcıların karşısına çıkacak.

Modele güç veren işlemci şu an için belli değil. Ancak listeye bakarak orta segmente hitap eden ve 2,4 GHz hızlarına çıkabilen sekiz çekirdekli bir yonga setine sahip olacağını belirtelim. Ayrıca, 6/8/12/16 GB RAM ve 128/ 256/ 512 GB ve 1 TB dahili depolama seçenekleriyle raflardaki yerini alacak.

Önde 8 Megapiksel çözünürlüklü selfie kamerası bulunurken, arkada 50 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel yardımcı sensörden oluşan çift kamera kurulumu bizleri karşılayacak. Bunun dışında yan tarafa konumlandırılmış bir parmak izi okuyucusuna sahip olacağından bahsediliyor. Son olarak ürünün temmuz-ağustos aylarında tanıtılması bekleniyor.

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