Bütçe Dostu Honor X6b Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Giriş segmenti yenilemek için çalışmalarını sürdüren Honor kısa bir süre önce kullanıcılara önemli bir sürpriz yaptı. Çinli üretici belirli aralıklarla gündeme gelen bütçe dostu Honor X6b'yi sessiz sedasız piyasaya sürdü. Peki akıllı telefon tam olarak neler sunuyor? İşte Honor X6b özellikleri ve tasarımı!

Honor X6b Özellikleri ve Tasarımı

Honor X6b'de 6,56 inç 90 Hz yenileme hızı sunan HD+ çözünürlüklü TFT LCD bir ekran mevcut. Bununla birlikte ilk etapta damla çentik gibi görünse de arama gelmesi gibi durumlarda Apple'ın Dinamik Ada özelliğine benzer bir yapıya büründüğünü söyleyebiliriz.

Akıllı telefona güç veren işlemci MediaTek Helio G85. 12 nm mimariyle üretilen yonga seti; 2x 2.0 GHz ARM Cortex-A75 ve 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G52 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Bunun yanında 4/6 GB RAM ve 128/256 GB depolamayla raflardaki yerini alıyor.

Cihazın ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatının ne kadar olacağıyla ilgili şimdilik bir bilgi yok. Ancak Çinli markanın ilerleyen günlerde bu detayı da kullanıcılarla paylaşması kuvvetle muhtemel.

İşte Honor X6b teknik özellikleri;

Özellik Detaylar Ekran 6.56 inç TFT LCD HD+ ekran, 90Hz yenileme hızı İşlemci MediaTek Helio G85 RAM 4GB veya 6GB Depolama 128GB veya 256GB Arka Kamera - 50MP ana sensör, f/1.8 diyafram - 2MP derinlik sensörü Ön Kamera Su damlası çentik, "Magic Capsule" özelliği Pil 5,200mAh kapasiteli batarya, 35W hızlı şarj desteği İşletim Sistemi MagicOS 8.0 tabanlı Android 14 Renk Seçenekleri Orman Yeşili, Yıldızlı Mor, Okyanus Mavisi, Gece Siyahı Diğer LED flaş, muhtemelen etiket için alan Fiyat ve Çıkış Tarihi Resmi olarak açıklanmadı, ancak bütçe dostu bir seçenek olacak

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