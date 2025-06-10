Çok Ucuz Telefon Tanıtıldı! 8 GB RAM, 120Hz Ekran ve Dahası

Geçtiğimiz haftalarda Honor Tablet 10 isimli modeli tanıtan Honor, yeni bir telefon tanıttı. Honor X6c isimli uygun fiyatlı telefon yüksek yenileme hızı, devasa batarya kapasitesi, 8 GB RAM ve daha birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Peki, Honor X6c'nin özellikleri neler?

Honor X6c Özellikleri

6,61 inç ekran büyüklüğüne sahip Honor X6c, TFT LCD ekran üzerinde 720 x 1604 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 199 gram ağırlığındaki telefon 163,95 x 75,6 x 8,39 mm boyutlarında.

Telefonda MediaTek Helio G81 Ultra bulunuyor. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.0 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.7 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 15 tabanlı MagicOS 9 ile birlikte gelen X6c modeli 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. 5.300 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 35W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip ana kamera ve yardımcı lens bulunuyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip kamera yer alıyor.

Ön ve arka kameralar 1080p video kaydı yapabiliyor. Telefonda IP64 sertifikası mevcut. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Güç butonunda parmak izi sensörü de bulunuyor. Peki, Honor X6c'nin fiyatı ne kadar?

Honor X6c Fiyatı

Honor X6c için 599 Malezya Ringgiti (5.547 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.