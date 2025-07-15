8.300 mAh Bataryalı Aşırı Ucuz Telefon Duyuruldu (Bu Paraya Alt Segment Bile Yok)

Honor, dev bataryalı X70 modelini resmi olarak duyurdu. Askeri standartlarda kabul edilen bu modelde 8.300 mAh batarya bulunuyor ve dayanıklılık konusunda da oldukça başarılı. İşte Honor X70 özellikleri...

Honor X70 Dayanıklılık Standartı

Çin'de satışa çıkan Honor X70, aynı anda IP66, IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip. Günümüz telefonları genellikle IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip oluyor. Honor X70, üç ayrı kanattan dayanıklı oluşunun meyvesini yiyor. Peki nasıl?

Honor X70, 2,5 metreden düşmeye dayanıklı tasarıma sahip. Yanlışlıkla kaynayan suyun içine düşse bile yara almadan çıkabilecek kadar dayanıklı da. Bunu, 85 °C sıcak suya karşı koruma özelliğine borçlu.

Yapılan testlere göre Honor X70, 4 saatlik tuzlu su spreyi testinden başarıyla geçmiş ve 6 metre su altında çalışabileceği kanıtlanmış. Üstelik ekranı, yağmur altında ve eldivenle kullanılabilir yapıda.

Honor X70 Teknik Özellikleri

Honor X70'in en çarpıcı özelliği, silisyum-karbon teknolojili 8.300 mAh kapasiteli bataryası. Bu batarya, kullandığı teknoloji sayesinde likit bataryalara göre çok daha güvenli ve uzun ömürlü.

Seride 4 farklı varyant bulunuyor ve varyantlarda 80W kablolu hızlı şarj desteği var. 512 GB'lık üst model aynı zamanda 80W kablosuz şarj desteğiyle geliyor.

Kamera tarafında ise mütevazı ama yeterli bir yaklaşım tercih edilmiş: Arkada 50 MP geniş açılı kamera, önde ise 8 MP selfie kamerası yer alıyor.

Kutusundan Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 ile çıkan Honor X70, gücünü Snapdragon 6 Gen 4 işlemcisinden alıyor. Ekran tarafında ise dayanıklılığını tescilleyen 6.79 inçlik boyut ve 120Hz AMOLED ekran kullanıcıyı karşılıyor. Bu ekran, 6.000 nit tepe parlaklığına ulaşabiliyor. Bu da yoğun güneşli günlerde bile ekranın görünmesini sağlıyor.

Honor X70 Varyantları ve Satış Fiyatı

Honor X70, Çin'de şu fiyatlarla satışa çıktı:

8/128 GB: 1.399 CNY (₺16.000)

8/256 GB: 1.599 CNY (₺18.178,30)

12/256 GB: 1.799 CNY (₺20.570,15)

12/512 GB: 1.999 CNY (₺22.270,75)

Telefonların sevkiyatı 18 Temmuz'da başlayacak.