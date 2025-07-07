Tesla Model 3'den Çok Daha Ucuz İlginç Tasarımlı BMW Ortaya Çıktı

Elektrikli otomobil sektörünün öncüsü Tesla'nın karşısına yeni bir rakip çıkıyor. BMW tamamen elektrikli i3 sedan modeliyle Tesla Model 3'e doğrudan meydan okuyor. Kod adı NA0 olacak sedan yeni i3 olarak anılacak ve BMW'nin uzun zamandır beklenen Neue Klasse platformu ile gelecek.

Şarj hızı konusunda zirveyi zorlayacağı söylenen BMW i3 tam sedanda 300-400 kW hızlı şarj desteği bulunuyor ve bu sayede sadece 10 dakikada 350 km menzil kazanıyor. Tesla ile karşılaştırıldığı zaman daha kısa sürede daha fazla menzil sunduğunu söyleyebiliriz.

Tesla: 15 dakikada 280 km

15 dakikada 280 km BMW i3: 10 dakikada 350 km

BMW i3 900 KM Menzil Sunuyor

BMW i3 performans konusunda gövde gösterisi yapıyor. i3 aslında beş farklı donanımla geliyor. Liste şöyle:

i3 20

i3 40

i3 50

i3 40 xDrive

i3 50 xDrive

Tüm modellerde çift motorlu dört çeker sistemi bulunuyor. Performans canavarı olarak öne çıkan i3 M60 xDrive ise tamamen başka bir kategoride yer alıyor. Daha çok spor ve hız tutkunları için tasarlanmış bir model. Günlük kullanım talebi olanlar için en yüksek model i3 50 olarak öne çıkıyor ve 900 km menzil sunuyor.

Yine Tesla Model 3 Long Range ile karşılaştırıldığında 320 km daha fazla. Tesla 580 km menzil sunuyor. BMW'nin Gen6 batarya sistemindeki silindirik hücre yapısıyla hem enerji yoğunluğu %20 artıyor hem de ağırlık ve soğutma ihtiyacı düşüyor.

BMW i3 Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Çoğu alanda BMW'nin öne çıkmasıyla Tesla bu alanda biraz daha zorlanacak gibi duruyor. Şimdilik kağıt üstündeki bu bilgiler, 2027 yılında elektrikli sedan pazarında işleri kızıştıracak. Tabii bunun için iç donanımının da en az dışı kadar güçlü olması gerekiyor. Aksi halde bu güçlü mühendislik harikası rakiplerinin gölgesinde kalabilir.

BMW i3 serisi için başlangıç fiyatı 50.000 dolar olarak belirlendi. BMW'nin rakibi Tesla Model 3 Long Range, 2 milyon 850 bin TL civarında satılıyor. BMW ise 2 milyon TL civarında oluşuyla Tesla'ya güçlü bir alternatif olacak.