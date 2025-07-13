Dev Bataryalı Akıllı Telefon Ortaya Çıktı: 12 GB RAM ile Geliyor!

Çin merkezli teknoloji devi Honor, son dönemde akıllı telefon pazarındaki çalışmarını hızlandırdı. Son olarak yeni katlanabilir telefonu Honor Magic V5'i piyasaya süren şirket, şimdi de merakla beklenen bir diğer cihazı Honor X70'i tanıtmaya hazırlanıyor.

Yeni Honor X70, 15 Temmuz tarihindeki lansman etkinliğine günler kala ünlü Geekbench platformunda ortaya çıktı. Burada performans testine giren cihazın işlemcisi ile ilgili önemli bilgiler gözler önüne serildi.

Honor X70 İşlemci Performansıyla Heyecanlandırmayı Başardı

Paylaşılan Geekbench tablosuna göre Honor X70, Snapdragon 6 Gen 4 işlemcisinden güç alacak. Bu yonga setiyle Geekbench 6 testlerinde tek çekirdekte 1064 puan almayı başaran telefon, çoklu çekirdekte ise 2998 puan alarak dikkat çekiyor. Ayrıca, cihazın 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı gelmesi bekleniyor.

Daha önce sızdırılan bilgilere göre Honor X70, 6.79 inç büyüklüğünde, 120Hz yenileme hızı, 3840Hz PWM karartma desteği ve 6000 nit tepe parlaklığı sunan 1.5K çözünürlüklü bir OLED ekrana sahip olacak. Ayrıca bu panelde ekran içi parmak izi tarayıcısı da yer alacak.

Honor'dan yapılan resmi açıklamalara göre telefon, tam 8300 mAh kapasiteli devasa bir bataryaya sahip olacak. Üstelik bu dev batarya, 80W kablolu hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede şarj olabilecek. Kamera tarafında ise ön kısımda 8 megapiksel, arka kısımda ise optik görüntü sabitleme (OIS) destekli 50 megapiksel ana sensör yer alacak.

Yeni telefonun çift stereo hoparlör, NFC ve kızılötesi sensör gibi yeni nesil özelliklerle de gelmesi bekleniyor. Toza ve suya karşı IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip olacağı tahmin edilen X70'in bu dayanıklılığını yalnızca 7.96 mm kalınlık ve 199 gram ağırlık değerleriyle sunması da dikkat çekiyor. Son olarak telefonun Android 15 tabanlı bir arayüz ile çalışması muhtemel.

Honor X70'in öne çıkan teknik özellikleri şu şekilde:

İşlemci: Snapdragon 6 Gen 4

Snapdragon 6 Gen 4 Ekran: 6.79 inç, 120Hz yenileme hızı, 3840Hz PWM karartma desteği, 6000 nit tepe parlaklığı sunan 1.5K çözünürlüklü OLED

6.79 inç, 120Hz yenileme hızı, 3840Hz PWM karartma desteği, 6000 nit tepe parlaklığı sunan 1.5K çözünürlüklü OLED RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB Ana Kamera: 50 MP ana kamera, 8 MP ikincil sensör

50 MP ana kamera, 8 MP ikincil sensör Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 8300 mAh

8300 mAh Şarj Hızı: 80 W

80 W Ağırlık: 199 gram

Peki siz yeni Honor X70 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...