Honor'dan 120Hz Ekranlı Ucuz Telefon Geliyor! Tarih Açıklandı

Honor, bütçe dostu yeni akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Honor X7c 5G'nin tanıtım tarihi açıklandı. Önümüzdeki günlerde tanıtılacak telefonun yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil birçok özelliğiyle öne çıkması bekleniyor.

Honor X7c 5G Tanıtım Tarihi

Honor X7c 5G, 18 Ağustos 2025 tarihinde Hindistan'da tanıtılacak. Tanıtımal birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. 120Hz ekrana sahip olan Honor X6c modeli 2025 yılının haziran ayında tanıtılmıştı.

Honor X7c 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Paylaşılan bilgilere göre 6,8 inç ekran büyüklüğünes ahip olan Honor X7c 5G, LCD ekran üzerinde Full HD+ çözünürlük, 850 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefonda gelişmiş ses deneyimi için çift stereo hoparlör bulunacak.

Honor'un bütçe dostu Android telefonu gücünü Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.2 GHz Cortex-A78 ve altı adet 1.95 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 15 tabanlı MagicOS 8.0 ile birlikte gelecek telefonda 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı yer alacak. 5200 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 35W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Telefon, IP64 sertifikası sayesinde belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sunacak.

Honor X7c 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Honor X7c'nin 15.000 rupi (6.994 TL) civarı fiyat etiketiyle Hindistan'da satışa sunulacağı iddia edildi. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.