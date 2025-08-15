vivo'nun 16 GB RAM'li Telefonu Performans Testinde! İşlemcisi Çok Güçlü

Geçtiğimiz yıl vivo X200 serisi tanıtılmıştı. Tanıtımın ardından yeni telefonlar merakla beklenmeye başlanmıştı. Bir sızıntı ile birlikte vivo X300 Geekbench'te ortaya çıktı. Böylece telefonun bazı özellikleri belli oldu. Görünüşe göre telefon çok güçlü işlemci ile gelecek.

vivo X300 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

V2509A model numarasına sahip olan vivo X300, tek çekirdek testinde 2 bin 352 puan, çoklu çekirdek testinde ise 7 bin 129 puana ulaşmayı başardı. Geekbench'te telefonun 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Test sonuçlarına göre telefon Dimensity 9500 işlemcisine sahip olacak. X200 serisinde bir adet 3.63 GHz Cortex-X925, dört adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Dimensity 9400 işlemcisi tercih edilmişti.

vivo X300'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre vivo X300'ün arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera yer alacak.

6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2800 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Parmak izi sensörüyle birlikte gelecek telefonun 90W hızlı şarj teknolojisini desteklemesi bekleniyor.

Telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek yer alabilir. X300'de IP68/IP69 sertifikaları da olacak. Bu sertifikalar, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

vivo X300 Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X300 ve X300 Pro'nun eylül ayının sonunda tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonların tüm özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak. vivo X200 ve vivo X200 Pro, 2024 yılının ekim ayında tanıtılmıştı. Dolayısıyla yeni seri, X200 serisinden daha erken gelecek.