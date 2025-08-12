Uygun Fiyatlı Android Telefonun Özellikleri Açıklandı!

Android telefon pazarındaki varlığını yeni modellerle güçlendiren şirket, şimdi de Honor X7c 5G’yi tanıtmaya hazırlanıyor. Kısa süre önce 4G versiyonunu piyasaya süren marka, bu kez 5G desteğiyle gelen yeni modelini kullanıcılarla buluşturacak. Son paylaşılan bilgilerle birlikte bazı Honor X7c 5G teknik özellikleri de netleşti.

Beklenen Honor X7c 5G Özellikleri

Marka tarafından paylaşılan bilgilere göre Honor X7c 5G, orman yeşili ve ay ışığı beyazı renk seçeneklerine sahip olacak. Donanım tarafındaysa 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla gelecekken, 35W kablolu şarjla beslenecek 5200 mAh'lik bataryadan güç çekecek.

120 Hz yenileme hızı ve 850 nit tepe parlaklıkla desteklenen LCD ekrana yer verecek akıllı telefonun kalbindeyse Qualcomm'un Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisi bulunacak.

IP64 sertifikası sayesinde toza ve su sıçramalarına dayanıklı telefon, 50 MP ana kameraya sahip olacak. Bununla birlikte yüzde 300 ultra yüksek ses sunan çift streo hoparlör mevcut olacağını da söyleyelim.

Honor X7c fiyatı ve tanıtım tarihi ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Fakat marka modelin bazı teknik özelliklerini açıkladığına göre yakında duyurulması muhtemel. Bütçe dostu telefonlar arasına girmesi muhtemel.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Cihazdan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.