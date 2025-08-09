Bedavadan Biraz Pahalı: 6000 mAh Bataryalı Honor Play 10C Tanıtıldı!

Android dünyasının dev isimlerinden Honor, uygun fiyatlı telefon serisini yeni modellerle büyütmeye devam ediyor. Markanın son hamlesi ise bütçe dostu Play 10C oldu. Uygun fiyatı ve sunduğu özelliklerle dikkat çeken model resmen tanıtıldı. İşte Honor Play 10C teknik özellikleri ve fiyatı...

Honor Play 10C Özellikleri ve Fiyatı

Honor Play 10C, 6,61 inç boyutunda LCD ekrana sahip. Bu ekran 1604 x 720 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 1.010 nit parlaklık sunuyor. Gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemciden alan cihaz, 6.000 mAh kapasiteli bataryayla geliyor. Bu batarya 15W kablolu şarjdan besleniyor.

Ön tarafında 5 MP özçekim kamerasına yer veren telefonun arka kasasında ise 13 MP ana kamera bulunuyor. Bu kameranın diyafram açıklığı f/1.8 olarak açıklandı. Android 15 tabanlı MagicOS 9 üzerinde çalışıyorken, mavi, beyaz ve siyah renk seçeneklerine sahip olduğunu ve 163,95 x 75,6 x 8,39 mm boyutlarında olduğunu da belirtelim.

Honor Play 10C teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

Ekran: 6,61 inç LCD, 1604 x 720 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 1.010 nit parlaklık

6,61 inç LCD, 1604 x 720 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 1.010 nit parlaklık İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 RAM/Depolama: 4/128 GB, 6/128 GB, 8/256 GB

4/128 GB, 6/128 GB, 8/256 GB Arka Kamera: 13 MP, f/1.8 diyafram

13 MP, f/1.8 diyafram Ön Kamera: 5 MP, f/2.2 diyafram

5 MP, f/2.2 diyafram Batarya: 6.000 mAh, 15W kablolu şarj

6.000 mAh, 15W kablolu şarj İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı MagicOS 9

Android 15 tabanlı MagicOS 9 Renk Seçenekleri: Mavi, beyaz, siyah

Mavi, beyaz, siyah Boyutlar: 163,95 x 75,6 x 8,39 mm

163,95 x 75,6 x 8,39 mm Ağırlık: 197 gram

Honor Play 10C fiyat listesi şu şekilde sıralandı:

Honor Play 10C 4 GB RAM + 128 GB: 90 dolar

Honor Play 10C 6 GB RAM + 128 GB: 97 dolar

Honor Play 10C 8 GB RAM + 256 GB: 125 dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Honor Play 10C özellikleri ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.