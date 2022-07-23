Bütçe Telefonu Honor X8 5G Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Honor, bu yıl Mart ayında piyasaya sürülen Honor X8'in 5G versiyonu olması beklenen Honor X8 5G akıllı telefonunu oldukça sessiz bir şekilde tanıttı. Burada önemli olan şu ki, telefonda 5G bağlantısı için eklenen destekten çok daha fazlası var.

Yeni Honor X8 5G, 720x1600 piksel çözünürlükle birlikte 6,5 inç IPS LCD panele sahip. Snapdragon 680 işlemciden gücünü alan eski X8'e kıyasla yeni X8, eski üretim sürecine ve daha düşük saat hızlarına rağmen garip bir şekilde daha güçlü bir alternatif olan Snapdragon 480 Plus ile değiştirildi. Bellek seçeneklerinde ise 6 GB/128 GB dışında bir alternatif sunulmuyor.

Honor, bütçe dostu fiyatını korumak için bazı özellikleri kırpmak zorunda kalmış olmalı ki, 64MP ana kameranın 48MP f/1.8 ile değiştirildiğini ve 5MP ultra geniş sensörün artık bulunmadığını görebiliyoruz. Yeni Honor X8 5G'de sadece 2MP makro sensör ve 2MP derinlik sensörü var. Selfie kamerası da 8MP f/2.0'a düşürülmüş durumda.

5.000 mAh pil, 22,5W'a kadar hızlı şarjı destekleyen telefonun şu anda mevcut renkleri Okyanus Mavisi ve Gece Siyahı. Eski X8'in bütçe dostu olması nedeniyle, çoğu özelliklerinin düşürülmesi de göz önüne alındığında bu yeni Honor X8 5G'nin daha uygun bir fiyatlandırmaya sahip olacağını söyleyebiliriz ancak şu anda resmî bir fiyat ve hangi pazarlara gireceği belirsiz.

Honor X8 5G Özellikleri