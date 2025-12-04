10.000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! Şarjı Günlerce Bitmeyecek

Honor'un yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Honor X80 olarak isimlendirilen akıllı telefonun batarya kapasitesi sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre akıllı telefon dev batarya ile birlikte gelecek. Bu, akıllı telefonun tek şarjla bile çok uzun süre boyunca kullanılabilmesini sağlayacak.

Honor X80 Kaç mAh Batarya ile Gelecek?

Honor x80, Çin Kalite Sertifikasyon Merkezi'nde görüntülendi. Bununla birlikte akıllı telefonun batarya kapasitesi ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre Honor X80, 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Akıllı telefonun şarj hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı ancak 90W civarı bir hızlı şarj teknolojisi görebiliriz.

Honor X70 için 8.300 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Dolayısıyla X80, önceki modele kıyasla daha yüksek batarya kapasitesine sahip olacak ve bununla birlikte çok daha uzun pil ömrü sunacak. Bu da genel akıllı telefon kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyacak.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Honor X80, 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. 6,79 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Honor X70'te 1200 x 2640 piksel çözünürlük, AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızının yer aldığını belirtelim.

Akıllı telefonun işlemcisine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Honor X70'de bir adet 2.3 GHz Cortex-A720s, üç adet 2.2 GHz Cortex-A720s ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520s olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Snapdragon 6 Gen 4 işlemcisi tercih edilmişti. Yeni telefonda Snapdragon 7 serisi bir işlemci görebiliriz.

Honor X80 Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor X80'in 2026 yılının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı tarihte tanıtılabileceğini belirtelim. Honor X70, 2025 yılınnı temmuz ayında tanıtılmıştı.