144Hz Ekranlı Çok Ucuz Telefon Tanıtıldı! 7000 mAh Bataryaya Sahip

Realme P4x 5G tanıtıldı. Bu tanıtımla birlikte akıllı telefonun tasarımı, tüm teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu. Bütçe dostu bir fiyat etiketine sahip olan akıllı telefon, yüksek yenileme hızı, dev batarya ve hızlı şarj teknolojisi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Peki, Realme P4x 5G neler sunuyor?

Realme P4x 5G Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,72 inç

6,72 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

1080 x 2400 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Parlaklığı: 1.000 nite kadar

1.000 nite kadar İşlemci: Dimensity 7400 Ultra

Dimensity 7400 Ultra RAM Seçenekleri: 6 GB ve 8 GB

6 GB ve 8 GB Depolama Seçenekleri: 128 GB ve 256 GB

128 GB ve 256 GB Yazılım: Android 15 tabanlı Realme UI 6.0

Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 2 MP monokrom kamera

50 MP ana kamera + 2 MP monokrom kamera Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası

6,72 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Realme P4x 5G, LCD ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 1.000 nite kadar parlaklık sunuyor. 165,85 x 75,98 x 8,39 mm boyutlarında ve 208 gram ağırlığında olan akıllı telefonda ekran altı parmak izi sensörü ve çift SIM desteği bulunuyor.

Akıllı telefon gücünü Dimensity 7400 Ultra işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Realme GT 8'de Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile birlikte gelen akıllı telefon 6 GB ve 8 B olmak üzere iki farklı LPDDR4X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Telefon, IP64 sertifikası sayesinde belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

Akıllı telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamear ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip monokrom kamera yer alıyor. Arka kameralar 4K, 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor.

Realme P4x 5G Fiyatı