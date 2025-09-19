Honor'dan 108 MP Kameralı Ucuz Telefon Geliyor! Tarih Açıklandı

Honor, X9 serisine yeni bir model dahil etmeye hazırlanıyor. Honor X9d 5G isimli yeni telefonun tanıtım tarihi açıklandı. Ayrıca telefonun bazı özellikleri ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre yeni telefon yüksek çözünürlüklü kamera ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Honor X9d 5G'nin Tanıtım Tarihi

Honor X9d 5G, 24 Eylül 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Gücünü Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisinden alan Honor X9c 2024 yılının kasım ayında, 108 megapiksel kamerasıyla öne çıkan Honor X9b ise 2023 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.

Honor X9d 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Honor X9d'nin arka tarafında daire şeklinde bir kamera modülü bulunacak. Bu modülün üzerinde 108 megapiksel çözünürlüğünde OIS desteğine sahip ana kamera ve ikinci bir kamera yer alacak. Modülün üzerinde ayrıca bir LED flaş da konumlanacak.

Telefon 8.300 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, telefonun yalnızca tek şarjla uzun süre boyunca kullanılabilmesine imkân tanıyacak. Bu, özellikle sık sık seyahat edenler ve gün içerisinde telefonu yoğun şekilde kullanan kişiler için büyük bir avantaj sağlayacak.

X9d modelinde IP69K sertifikası bulunacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Honor'un bütçe dostu yeni telefonu X9d'nin RAM seçeneklerine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı ancak X9b ve X9c'deki gibi 8 GB ve 12 GB seçeneklerini görebiliriz.

Depolama tarafında 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı seçenek yer alabilir. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefonun AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunması bekleniyor. Özelliklere dair henüz resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı özelliklere sahip olabileceğini belirtelim.