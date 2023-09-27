Horizon Forbidden West: Complete Edition PS5 ve PC'ye Geliyor!

PlayStation'ın sevilen oyunlarından Horizon Forbidden West, yeni Complete Edition paketiyle, 6 Ekim'de PlayStation 5'e geliyor. PC'ye ise 2024 yılının başlarında gelecek.

Horizon Zero Dawn'daki olayların ardından makine avcısı Aloy, şiddetli fırtınalar ve gizemli, durdurulamaz bir hastalık insanlığın kalıntılarını yok etmeden önce gezegenin çökmekte olan biyosferini kurtarmak için yarıştığı Horizon Forbidden West, yeni bir Complete Edition adındaki paketiyle ilk oyunda olduğu gibi PC'ye geliyor.

Horizon Forbidden West ve Horizon Forbidden West: Burning Shores DLC'sini içeren bu eksiksiz koleksiyonda daha fazla makineyle mücadele edecek, yeni kabilelerle tanışacak ve Los Angeles'ın tehlikeli takımadalarına seyahat edeceksiniz.

Horizon Forbidden West: Complete Edition, PS5 ve PC'de $59.99 / €69.99 fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Oyunun PC tarafında Steam ve Epic Games sayfası açılmış olsa da fiyatı henüz belirlenmiş değil. Paket şunları içerecek:

Horizon Forbidden West

Burning Shores DLC

Dijital film müziği

Dijital sanat kitabı

Horizon Zero Dawn Cilt 1: Sunhawk dijital çizgi romanı

Fotoğraf Modunda Ekstralar (özel poz ve yüz boyası)

Carja Behemoth Elit kıyafeti -Carja Behemoth Kısa Yay

Nora Thunder Elite kıyafeti

Nora Thunder Sling

Apex Clawstrider Makine Vuruşu parçası

Kaynaklar paketi

6 Ekim'de PS5 için satışa sunulacak paket için PC oyuncuları da uzun süre beklemek zorunda kalmayacak. Nixxes Software ortaklığıyla Horizon Forbidden West: Complete Edition, 2024'ün başlarında Steam ve Epic Games'e gelecek.

Peki siz Horizon: Forbidden West'i oynamak için heyecanlı mısınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.