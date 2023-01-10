Horlamaya Son: Yeni Akıllı Yastık ile Daha Rahat Uyuyabileceksiniz

Son zamanlarda yapay zekanın her alana yayılması, farklı sorunlara çözüm getirme hızını da artırdı. Yeni bir yapay zeka girişimi, birçok insanın derdine deva olacak cinsten bir teknolojiye sahip olacak.

Motion Pillow (hareketli yastık) adlı girişim, aynı isimli yapay zeka destekli yastık tasarımının horlamayı büyük ölçüde engellemeyi başardığını ortaya çıkardı. Şirketin internet sitesindeki açıklamaya bakıldığında, akıllı yastığın kullanıcı horlama sesini algılayabildiğinin altı çiziliyor.

Uyurken Hormalaya Son Verecek Akıllı Yastık

Yastık, makine öğreniminden yararlanıyor. Kullanma süresi arttıkça daha hassas ölçümler yapma özelliğine sahip oluyor. Uyku süresi boyunca horlama sesini minimuma indirmek için şişerek veya sönerek kullanıcı başını uygun pozisyone getiriyor.

Klinik deneylerde test edilen girişim, kullanıcıların %93,7'sinde işe yaradı. Akıllı yastığı deneyimleyen kullanıcıların yorumu: "Bu yastık metal müziği klasik müziğe dönüştürüyor." şeklinde oldu.

Çevrimiçi değerlendirme sayısının az olduğu ürünle ilgili High Tech Dad teknoloji blogu okurunun bir yorumu şu şekilde:

"Yastığı eşimle yaklaşık bir hafta boyunca denedim. Horlamasının şiddetinde ve sıklığında azalma gözlemledim. Bu yenilikçi cihaz horlamayı algılıyor ve ardından içindeki minik hava yastıklarını sihirli biçimde şişirerek horlayan kişinin kafasını hafifçe kaldırıyor."

Trendhunter.com'a göre 2023 Tüketici Teknolojisi Derneği İnovasyonu Ödülleri'nde cihaz Onur Ödülü'ne layık görüldü ve her yıl düzenlenen CES etkinliğinde takdim edildi.