CES 2023'te Tanıtılan En İlginç Teknoloji Ürünleri

Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından olan CES 2023, ABD'deki Las Vegas kentinde başladı. Tüketici elektroniği, otomotiv, dijital sağlık ve Web 3.0 gibi ana konu başlıklarına sahip olan fuıarda birbirinden ilginç ürünler tanıtıldı.

Makyaj robotundan ilginç navigasyon yardımcılarına...Sizler için CES 2023'te tanıtılan en ilginç ürünleri derledik.

CES 2023'te Tanıtılan En İlginç Ürünler

L’Oréal Hapta

Loovic

Ashirase

Nowatch

L’Oréal Hapta

CES 2023'te tanıtılan ürünler içerisinde en ilginç olanlardan biri kozmetik markası L’Oréal'den geldi. Makyaj yapma robotu olarak özetleyebileceğimiz L’Oréal Hapta isimli ürün, el kabiliyeti düşük veya engelli kişilerin kolaylıkla makyaj yapabilmesine yardımcı oluyor.

Şu an ruj sürmek gibi hassas bir işlemi sahip olduğu jiroskop sayesinde kolaylıkla yapabilen L’Oréal Hapta, 2023 yılında satışa sunulacak.

Loovic

Bu sene fuarda giyilebilir cihazlara karşı ilginin bir hayli arttığı gözlemlendi. Gezginler için tasarlanan Loovic, teknolojinin gündelik kullanımı nasıl da kolaylaştırabileceğini gözler önüne seriyor.

Haptic motorlara ve hoparlöre sahip olan cihaz, boyun çevresine takılıyor. Özellikle görme engeli bulunan ve yolunu bulmakta zorlanan kişilerin telefona bakmadan da gezebilmesini sağlamak için üretilen Loovic, akıllı telefondan aldığı harita verilerini başarılı bir şekilde kullanıcıya aktararak harita asistanlığı görevini üstleniyor. Cihazda aynı zamanda aktif çeviri hizmeti de bulunuyor.

Ashirase

CES 2023'te tanıtılan bir başka giyilebilir cihaz olan Ashirase, Loovic ile benzer bir konsepte sahip olsa da ayakkabıya takılmak üzere tasarlanmış. IPX5 su geçirmezlik sertifikasına ve 65 gram ağırlığa sahip olan cihaz, haptic motorlar yardımıyla kullanıcının ayağını uyararak harita asistanlığı yapıyor.

Kolaylıkla farklı ayakkabılara takılabilen Ashirase, Loovic'e kıyasla çok daha küçük ve az farkedilir olması yönüyle öne çıkıyor.

Nowatch

Her geçen gün birbirinden farklı cihazlar görmeye başladığımız akıllı saat sektöründe, bu sefer asıl amacı olan "saati göstermek" işini yapmayan bir akıllı saat ile karşı karşıyayız. Nowatch, herhangi bir ekrana sahip olmayan ilk giyilebilir akıllı saatlerden biri.

Akıllı saatlerde alıştığımız saat, bildirim ve GPS göstergesi gibi işlevleri barındırmayan Nowatch; stres düzeyi, uyku düzeni ve ruh halinizi ölçerek size geri bildirimlerde bulunuyor. Haptic motorlar yardımıyla kolunuza ufak dokunuşlar yapan saat, teknoloji ve doğallığın uyum içinde çalışabileceğini ortaya koyuyor. Çeşitli değerli taş tasarım seçeneklerine sahip olan Nowatch'un fiyatı ise 499 dolar.