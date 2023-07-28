Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged ve Hızlı ve Öfkeli Güçlerini Birleştirdi: Yeni Arabalar Yolda

Milestone, bugün yaptığı açıklama Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged’e Fast & Furious film serisinde yer alan arabaların ekleneceğini duyurdu.

Oyun şirketi, Universal Games ve Digital Platforms ile yapmış olduğu işbirliğinin sonucunda getireceği yeni arabalar hakkında bilgiler verdi. Hızlı ve Öfkeli serisinin başrol oyuncularından Dominic Toretto ve daha birçok oyuncunun arabalarının yer alacağı yeni sürüm oyunseverleri şimdiden heyecanlandırdı.

Hızlı ve Öfkeli Arabaları Oyuna Geliyor

Oyun ve sinema sektörünü bir araya getiren bu anlaşma Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged oyununa farklı bir boyut kazandıracak. Oyunseverler filmin içerisinde yer alan arabalarla güçlendirme ve drift yapmanın yanı sıra çift zıplama özelliği ile inanılmaz bir sürüş deneyimi yaşayacak.

Oyun şirketi sunmuş olduğu yeni arabaları beş yeni mekanıyla birlikte getiriyor. İçerisinde Vahşi Batı'dan ilham alan mini golf sahasından fosiller arasında yer alan bir müzeye kadar birçok yeni mekan bulunan oyun yeni araba modelleriyle oyunculara muhteşem bir oyun zevki yaşatacak.

Mattel'in küresel dijital oyun başkanı Mike DeLaet, anlaşma için "Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged'da bu iki ikonik yarış serisini Universal Games ve Digital Platforms'taki harika ortaklarımızla uzun yıllara dayanan işbirliğimize dayanarak daha da yakınlaştırmaktan mutluluk duyuyoruz. " ifadelerini kullandı.

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged'ın sanal yollarına taşımak için Universal Games ve Digital Platforms ile işbirliği yapmaktan gurur duyduklarını belirten Milestone yayın direktörü Andrea Loiudice ise "Bu ortaklık, en sevdikleri Hızlı ve Öfkeli araçlarının direksiyonuna geçerek hayal güçlerini serbest bırakacak olan dünya çapındaki oyuncuların adrenalini artıracak.” dedi

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