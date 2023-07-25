Steam'den Oyunseverlere Müjde: Bir Oyun Daha Ücretsiz Oldu!

Amerika merkezli oyun platformu Steam, bugün yayımlamış olduğu duyuruda Dungeon of the ENDLESS oyununu ücretsiz yaptığını açıkladı. Rol yapma oyunlarının bir alt türü olan Roguelike kategorisinde yer alan oyun 27 Temmuz Perşembe gününe kadar ücretsiz olarak indirilebilecek.

Steam İndirimlerine Devam Ediyor

Strateji oyunları içerisinde yaklaşık 10 yıldır varlığını sürdüren Dungeon of the ENDLESS'ın satış fiyatı 20 TL olarak belirlenmişti. Gelen fiyat güncellemesi ile birlikte ücretsiz hale geldi. İçerisinde yer alan yüksek grafikli oyun modlarıyla ön plana çıkan oyun Steam’deki en zorlu strateji oyunları arasında yer alıyor.

Uzay gemisi içerisinde oynanan yapım, oyunseverlere macera dolu dakikalar yaşatıyor. Oyunda düşmanlara karşı savunma yapabilmek için dört temel kaynağınız bulunuyor. Bu kaynakları kullanarak düşmanlarınızı sizden uzaklaştırmanız ve uzay gemisini kontrollü bir şekilde yönetmeniz gerekiyor.

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