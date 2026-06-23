Çok Eğlenceli Yarış Oyunu İndirime Girdi: Fırsatı Kaçırmayın!

Oyuncuları sevindiren indirim kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Epic Games Store yarış oyunlarını seven oyuncular için yeni bir indirim başlattı. Peki indirimdeki yapım hangisi ve bu kampanya ne zamana kadar devam edecek? İşte merak edilen detaylar!

Hot Wheels Unleashed Epic Games Store'da Kaç TL İndirime Girdi?

Epic Games Store başlattığı son kampanyayla Hot Wheels Unleashed'in fiyatında yüzde 85'lik bir indirime gitti. Bu kapsamda yapımın fiyat etiketi 1.399 TL'den 209,85 TL'ye kadar geriledi. Oyunu bu indirimli fiyatla satın almak içinse 2 Temmuz akşamına kadar vaktiniz var diyebiliriz.

FIRSAT Hot Wheels Unleashed %85 İNDİRİM ₺209,85 ₺1.399,00 0 gün : 0 saat Kampanyaya Git →

Hot Wheels Unleashed Steam'de Kaç TL?

Epic Games'te Hot Wheels Unleashed için indirim uygulansa da maalesef bu durum Steam için pek de geçerli değil. Zira oyun an itibariyla platformda 39,99 dolarlık (1.858 TL) bir fiyatla satışta. Ancak bu durum oyuncuları endişelendirmemeli. Zira platform belirli aralıklarla indirim kampanyaları düzenliyor. Bu nedenle Hot Wheels Unleashed de çok yakında burada indirime girebilir.

Hot Wheels Unleashed Xbox'ta ve PlayStation'da Kaç TL?

Xbox için de benzer bir durum söz konusu. Yapım platformda indirimsiz olarak 1.399 TL'den satılıyor. Ayrıca oyunun Game of the Year versiyonu da aynı mecrada 2.799 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Tıpkı Steam'deki gibi Xbox da çok yakında bir indirim düzenleyerek oyunun fiyatınnda indirim yapabilir. Bunun dışında Hot Wheels Unleashed'in PlayStation sürümü ise 1.749 TL'lik bir fiyata sahip.

Hot Wheels Unleashed Nasıl Bir Oyun?

Hot Wheels Unleashed 2021'de çıkış yapan eğlenceli bir yarış oyunu. Yapımda Hot Wheels evrenindeki küçük oyuncak araçları kontrol ediyorsunuz ve garaj, mutfak, yatak odası gibi günlük ortamlara kurulmuş minyatür pistlerde rakiplerinizle yarışıyorsunuz. Kısacası bu türe ilginiz varsa oyuna bir şans verebilirsiniz.

Hot Wheels Unleashed Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 8.1 64 bit veya üzeri

İşlemci: Intel Core i5-2500K / AMD FX-6350

Bellek: 8 GB

Depolama: 22 GB

DirectX: 11

Ekran kartı: GeForce GTX 960 / GeForce GTX 1050

Önerilen:

İşletim sistemi: Windows 8.1 64 bit veya üzeri

İşlemci: Intel Core i7-5820K / AMD Ryzen 5 2600

Bellek: 16 GB

Depolama: 22 GB

DirectX: 11

Ekran kartı: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 580

Editörün Yorumu

Hot Wheels Unleashed'i ilk çıktığında oynama şansım olmuştu. Küçüklüğümde de Hot Wheels koleksiyonum vardı. Bu yüzden yapımı beğenmeme şansım pek yoktu diyebilirim. Ancak dürüst olmak gerekirse başında saatlerinizi harcayabileceğiniz bir oyun değil. Daha çok canınız sıkıldığında girip birkaç yarış yapabileceğiniz bir yapım olmuş.