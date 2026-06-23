Eski The Witcher Geliştiricilerinin Yeni Oyunu İçin Sistem Gereksinimleri Güncellendi!

İlk olarak mart ayında duyurulan ve oyun dünyasında büyük merak uyandıran The Blood of Dawnwalker için önemli bir gelişme yaşandı. Öyle ki ön sipariş sürecindeki oyunun PC sistem gereksinimleri güncellendi. Böylece yeni donanım ihtiyaçları da belli oldu. Peki güncellenen sistem gereksinimleri neler? İşte The Blood of Dawnwalker sistem gereksinimleri...

Yeni The Blood of Dawnwalker PC Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum Gereksinimler Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i5-11400F veya AMD Ryzen 7 2700X

Intel Core i5-11400F veya AMD Ryzen 7 2700X Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580

NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580 RAM: 16 GB

16 GB Depolama Alanı: 60 GB SSD

60 GB SSD DirectX Sürümü: DirectX 12

Tavsiye Edilen Gereksinimler Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i7-11700K veya AMD Ryzen 7 5700X

Intel Core i7-11700K veya AMD Ryzen 7 5700X Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4060, AMD Radeon RX 7600 XT veya Intel Arc B580

NVIDIA GeForce RTX 4060, AMD Radeon RX 7600 XT veya Intel Arc B580 RAM: 16 GB

16 GB Depolama Alanı: 60 GB SSD

60 GB SSD DirectX Sürümü: DirectX 12

The Blood of Dawnwalker Kaç GB?

Güncellenen sistem gereksinimlerine göre The Blood of Dawnwalker'ın 60 GB depolama alanına ihtiyaç duyduğu görülüyor. Bu nedenle oyunu oynamayı planlıyorsanız bilgisayarınızda yeterli boş alan bulundurmanız gerekiyor. Eğer depolama alanınız yetersizse kullanmadığınız programları kaldırabilir, gereksiz dosya, fotoğraf ve videoları silerek yer açabilirsiniz.

The Blood of Dawnwalker Nasıl Bir Oyun?

Birkaç ay sonra oyuncularla buluşacak olan The Blood of Dawnwalker, en iyi açık dünya oyunları arasında yer alacak. Eski The Witcher 3: Wild Hunt ve Cyberpunk 2077 geliştiricileri tarafından kurulan Rebel Wolves stüdyosu tarafından geliştiriliyor. Açık dünya karanlık fantezi aksiyon-RPG türündeki yapımda Coen adlı karakteri kontrol edeceğiz.

Coen gündüzleri insan, geceleri ise güçlü vampir yeteneklerine erişebiliyor. Bu arada hikâye 14. yüzyıl Avrupa'sında geçerken oyuncular olarak Coen'i kontrol ederek ailemizi kurtarmaya çalışacağız. The Witcher 3, Kingdom Come: Deliverance ve Vampyr'den izler taşıyan yapım açık dünya keşfi, kılıç odaklı yakın dövüş sistemi, gündüz ve geceye göre farklı oynanış mekanikleri ile dikkat çekecek. Ayrıca oyuncuların vereceği kararların hikâyenin gidişatını doğrudan etkileyeceğini söyleyelim.

The Blood of Dawnwalker Ne Zaman Çıkacak?

The Blood of Dawnwalker şu anda ön sipariş sürecinde. Oyunun çıkış tarihi ise 3 Eylül olarak açıklandı. Yani önümüzde yaklaşık iki aylık bir süre bulunuyor. Oyun PC (Steam), Xbox Series X/S ve PlayStation 5 platformlarında oynanabilecek.

Editörün Yorumu

The Blood of Dawnwalker'ın güncellenmiş sistem gereksinimlerine göre geliştirici ekibin listeyi günümüz donanımlarına göre belirlediği açıkça görülüyor. Minimum tarafta GTX 1060 ve RX 580 gibi hâlâ yaygın olarak kullanılan ekran kartlarının yer alması güzel bir gelişme. Tavsiye edilen gereksinimlerde ise RTX 4060 seviyesine çıkılması oyunun görsel kalite açısından iddialı olacağını gösteriyor.