Eski The Witcher Geliştiricilerinin Yeni Oyunu İçin Sistem Gereksinimleri Güncellendi!
Oyun dünyasının merakla beklediği The Blood of Dawnwalker için PC sistem gereksinimleri güncellendi. İşte güncel The Blood of Dawnwalker gereksinimleri!
⚡ Önemli Bilgiler
- The Blood of Dawnwalker sistem gereksinimleri güncellendi. Minimum sistem gereksinimlerine göre Intel Core i5-11400F veya AMD Ryzen 7 2700X işlemci, NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580 ekran kartı gerekiyor.
- Önerilen sistem gereksinimlerinde ise Intel Core i7-11700K veya AMD Ryzen 7 5700X işlemci, NVIDIA GeForce RTX 4060, AMD Radeon RX 7600 XT veya Intel Arc B580 ekran kartı lazım.
- Hem minimum hem de tavsiye edilen sistem gereksinimlerinde Windows 10 (64-bit) işletim sistemi, DirectX 12 desteği ve 60 GB SSD depolama alanı şart koşuluyor.
İlk olarak mart ayında duyurulan ve oyun dünyasında büyük merak uyandıran The Blood of Dawnwalker için önemli bir gelişme yaşandı. Öyle ki ön sipariş sürecindeki oyunun PC sistem gereksinimleri güncellendi. Böylece yeni donanım ihtiyaçları da belli oldu. Peki güncellenen sistem gereksinimleri neler? İşte The Blood of Dawnwalker sistem gereksinimleri...
Yeni The Blood of Dawnwalker PC Sistem Gereksinimleri Neler?
Minimum Gereksinimler Neler?
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i5-11400F veya AMD Ryzen 7 2700X
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580
- RAM: 16 GB
- Depolama Alanı: 60 GB SSD
- DirectX Sürümü: DirectX 12
Tavsiye Edilen Gereksinimler Neler?
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i7-11700K veya AMD Ryzen 7 5700X
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4060, AMD Radeon RX 7600 XT veya Intel Arc B580
- RAM: 16 GB
- Depolama Alanı: 60 GB SSD
- DirectX Sürümü: DirectX 12
The Blood of Dawnwalker Kaç GB?
Güncellenen sistem gereksinimlerine göre The Blood of Dawnwalker'ın 60 GB depolama alanına ihtiyaç duyduğu görülüyor. Bu nedenle oyunu oynamayı planlıyorsanız bilgisayarınızda yeterli boş alan bulundurmanız gerekiyor. Eğer depolama alanınız yetersizse kullanmadığınız programları kaldırabilir, gereksiz dosya, fotoğraf ve videoları silerek yer açabilirsiniz.
The Blood of Dawnwalker Nasıl Bir Oyun?
Birkaç ay sonra oyuncularla buluşacak olan The Blood of Dawnwalker, en iyi açık dünya oyunları arasında yer alacak. Eski The Witcher 3: Wild Hunt ve Cyberpunk 2077 geliştiricileri tarafından kurulan Rebel Wolves stüdyosu tarafından geliştiriliyor. Açık dünya karanlık fantezi aksiyon-RPG türündeki yapımda Coen adlı karakteri kontrol edeceğiz.
Coen gündüzleri insan, geceleri ise güçlü vampir yeteneklerine erişebiliyor. Bu arada hikâye 14. yüzyıl Avrupa'sında geçerken oyuncular olarak Coen'i kontrol ederek ailemizi kurtarmaya çalışacağız. The Witcher 3, Kingdom Come: Deliverance ve Vampyr'den izler taşıyan yapım açık dünya keşfi, kılıç odaklı yakın dövüş sistemi, gündüz ve geceye göre farklı oynanış mekanikleri ile dikkat çekecek. Ayrıca oyuncuların vereceği kararların hikâyenin gidişatını doğrudan etkileyeceğini söyleyelim.
The Blood of Dawnwalker Ne Zaman Çıkacak?
The Blood of Dawnwalker şu anda ön sipariş sürecinde. Oyunun çıkış tarihi ise 3 Eylül olarak açıklandı. Yani önümüzde yaklaşık iki aylık bir süre bulunuyor. Oyun PC (Steam), Xbox Series X/S ve PlayStation 5 platformlarında oynanabilecek.
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Editörün Yorumu
The Blood of Dawnwalker'ın güncellenmiş sistem gereksinimlerine göre geliştirici ekibin listeyi günümüz donanımlarına göre belirlediği açıkça görülüyor. Minimum tarafta GTX 1060 ve RX 580 gibi hâlâ yaygın olarak kullanılan ekran kartlarının yer alması güzel bir gelişme. Tavsiye edilen gereksinimlerde ise RTX 4060 seviyesine çıkılması oyunun görsel kalite açısından iddialı olacağını gösteriyor.