OPPO'nun 120Hz Ekranlı Telefonu Globale Geliyor! Fiyatı Sızdırıldı

OPPO Reno 16'nın global sürümüne dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Reno 16'nın global sürümünün fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı. Cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen orta sınıf bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, donanımı pek zorlamayan mobil oyunları çalıştırabiliyor.

OPPO Reno 16'nın Global Sürümünün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Reno 16'nın global sürümünün 59 bin 999 rupi fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 29 bin 434 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 60 bin TL civarında bir fiyat ile satılabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

OPPO Reno 16 Global Pazara Ne Zaman Gelecek?

OPPO Reno 16'nın global sürümü 3 Temmuz 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte global sürümün tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. 12 GB RAM seçeneği ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan OPPO Reno 15, 2026 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.

OPPO Reno 16 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Find X9 Pro, Reno 15, Reno 15 Pro ve Find N5 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Reno 16'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut. OPPO Reno 16'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

OPPO Reno 16'nın Özellikleri Neler Olacak? (Global)

Ekran Boyutu: 6,32 inç

6,32 inç Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4

Snapdragon 7 Gen 4 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 1 TB'a kadar

1 TB'a kadar Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 6.700 mAh

6.700 mAh İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Reno 16'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

6,32 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Hz şeklinde Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterlidir.

Siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteren AMOLED, çok canlı renklere sahip. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Reno 15'te 6,59 inç ekran boyutu, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hıız ve 1200 nit parkalık tercih edilmişti. Reno 16'nın Çin sürümünde ise 3600 nit parlaklık mevcut. Buna göre global sürümde 3600 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

OPPO Reno 16'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Reno 16'nın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alacak. Periskop telefoto kamera, fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapabiliyor.

Ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Reno 15'te 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor.

OPPO Reno 16'da Hangi İşlemci Bulunacak?

Telefon gücünü Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alacak. Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 82 FPS, PUBG Mobile'ı en yüksek ayarlarda ortalama 38 FPS, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 116 FPS çalıştırıyor. Yani donanımı pek zorlamayan mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek.

İşlemcide 2.8 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.4 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan üç çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Bu da pil ömrünü olumlu etkiliyor.

Editörün Yorumu

OPPO Reno 16'nın orta segment telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj. Bunun nedeni ise akıcı ekran deneyimi sağlaması. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Bu arada cihazın PUBG Mobile gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunları sorunsuz çalıştırabileceğini söyleyebilirim.